«Кайрат» с Аршавиным вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы

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«Кайрат» во втором матче первого раунда квалификации на выезде со счетом 2:1 обыграл литовский «Атлантас». В составе победителей забили Иво Иличевич (35-я минута, пенальти) и Жерар Гоу (39). У «Атлантаса» отличился Андрей Чофу (12).

С общим счетом по сумме двух игр 8:1 «Кайрат» вышел во второй раунд, матчи которого пройдут 13 и 20 июля.

Футбол Лига Европы 2017/2018 1-й отборочный раунд, 6.07.2017, 19:00 1:2 Атлантас Кайрат

Результаты других матчей дня:

«Гандзасар» (Армения) — «Младость» (Черногория) — 0:3 (по сумме двух матчей — 0:4);.

СИК (Финляндия) — «Рейкьявик» (Исландия) — 0:2 (по сумме двух матчей — 0:2);.

«Тракай» (Литва) — «Сент-Джонстон» (Шотландия) — 1:0 (по сумме двух матчей — 3:1);.

«Флора» (Эстония) — «Домжале» (Словения) — 2:3 (по сумме двух матчей — 2:5);.

ХИК (Финляндия) — «Конна Квей» (Уэльс) — 3:0 (по сумме двух матчей — 3:1).