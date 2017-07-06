«Кайрат» за четыре минуты забил два гола и одержал волевую победу над «Атлантасом» в Лиге Европы

Игра проходила сегодня, 6 июля, в Клайпеде и завершилась со счетом 1:2.

К удивлению многих, счет в ответном матче первыми открыли футболисты «Атлантаса» — на 12-й минуте это сделал Андрей Чову. Впрочем, класс «Кайрата» взял свое еще до перерыва.

На 35-й минуте в штрафной «Атлантаса» сбили форварда «Кайрата» Жерара Гоу, а назначенный пенальти точно реализовал хорватский хавбек Иво Иличевич. На 39-й уже сам Гоу с передачи Андрея Аршавина поразил ворота литовцев и, как выяснилось позднее, поставил точку в игре.

В первом матче «Кайрат» забил шесть безответных голов «Атлантасу». Таким образом, алматинцы с общим счетом 8:1 прошли литовский клуб.

Соперник «Кайрата» по второму раунде определится в противостоянии албанского «Скендербеу» и андоррского «Сан-Хулиа». В первом матче минимальную победу на своем поле одержал «Скендербеу» (0:1), а ответная игра пройдет в ночь с 7 на 8 июля и начнется в 00:30 по времени Астаны.

Отметим, что «Кайрат» стал первым казахстанским клубом, который прошел во второй раунд Лиги Европы. Завершил выступление в турнире «Ордабасы», проигравший по сумме двух встреч боснийскому «Широки Бриегу» (0:2, 0:0), а «Иртыш» в эти минуты играет ответный матч в Болгарии с местным «Дунавом» (первая игра — 1:0).