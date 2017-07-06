Футболисты «Шахтера» уступили «Судуве» и не вышли во второй раунд квалификации Лиги Европы

Первый матч между этими командами завершился в Солигорске ничьей — 0:0. Повторная игра прошла в Мариямполе. Полузащитник Судувы Повилас Леймонас на 34-й минуте красивым ударом через себя открыл счет — 1:0. Еще до перерыва «Шахтер» усилиями Юрия Ковалева смог сравнять счет — 1:1. На перерыв горняки ушли, потеряв Сергея Матвейчика, который был удален с поля на 43-й минуте за вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в красную.

После перерыва, несмотря на численное меньшинство, солигорцы более активно атаковали ворота «Судувы». Цифры на табло (1:1) вполне устраивали белорусскую команду, которая за счет гола в гостях проходила в следующий раунд Лиги Европы, но на 90+1 минуте Альгис Янкаускас ударом головы вывел хозяев поля вперед — 2:1. «Шахтер» еще до финального свистка в добавленное время имел хорошую возможность сравнять счет. Мяч, по мнению футболистов белорусского клуба, пересек линию ворот, но арбитры взятия ворот не засчитали.

Сегодня футболисты минского «Динамо» также проведут свой гостевой поединок с фарерским «Рунавиком», начало в 20.30. Неделю назад команда Сергея Гуренко на своем поле не сумела создать надежный задел, победив лишь с минимальной разницей в счете — 2:1.

Третий представитель Беларуси в Лиге Европы обладатель Кубка страны брестское «Динамо» начнет свой турнирный путь со 2-го раунда. Его соперник определится сегодня вечером после ответного поединка в Австрии между «Альтахом» и грузинским клубом «Чихура». В первой игре в Тбилиси австрийская команда выиграла 1:0.