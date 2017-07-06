«Ордабасы» в третий раз подряд вылетел из Лиги Европы после первого раунда

Ответная игра проходила сегодня, 6 июля, в Алматы и завершилась со счетом 0:0. В первом матче на своем победили боснийцы — 2:0.

Самый верный момент для взятия ворот в составе «Ордабасы» имел Виталий Ли, но нападающий на 45-й минуте не реализовал выход один на один с вратарем. Во втором тайме аналогичный эпизод был у форварда Деяна Чабрая из «Широки Бриега», однако здесь свою команду выручил Алмат Бекбаев.

В следующем раунде Лиги Европы «Широки Бриег» встретится с шотландским «Абердином». В свою очередь «Ордабасы» третий сезон подряд вылетает из турнира после первого рануда. В двух предыдущих случаях шымкентцы проигрывали израильскому «Бейтару» и сербскому клубу «Чукарички».

При этом «Ордабасы» не смог проводить домашние матчи Лиги Европы этого сезона в Алматы, так как стадион имени Кажимукана Мунайтпасова не получил лицензию от УЕФА.