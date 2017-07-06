Македонская «Шкендия» вышла во 2-й раунд квалификации Лиги Европы, обыграв «Дачию»

Ответная встреча первого квалификационного раунда турнира, прошедшая в четверг на поле «Дачии», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Арменд Алими (32-я минута), Стеньо Жуниор (45), Арбин Зейнулай (81) и Ферхан Хасани (89, пенальти). На 37-й минуте в составе «Дачии» красную карточку получил Олег Андроник.

В первом матче «Шкендия» также была сильнее — 3:0.

В другом матче кипрский АЕЛ со счетом 6:0 разгромил «Сент-Джозефс» (Гибралтар) и по сумме двух встреч также вышел в следующий раунд.

Матчи второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 13 и 20 июля.