Гуренко: Постараемся сыграть более дисциплинированно в обороне

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— Дорога прошла замечательно. Не было никаких задержек в аэропорту, долетели быстро. Мы имели достаточно времени для отдыха. В матче постараемся по возможности сыграть более дисциплинированно в обороне, без разрывов линий и, скорее всего, больше контратаковать.

Матч «Рунавик» — «Динамо» пройдет 6 июля на стадионе «Свангаскард». Начало — в 20.30.