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6 июля 2017, 15:18 | Футбол: Еврокубки | Прессбол

Гуренко: Постараемся сыграть более дисциплинированно в обороне

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в интервью «Динамо-ТВ» прокомментировал предстоящую игру с фарерским «Рунавиком» в рамках ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Главный тренер минского Динамо Сергей Гуренко в интервью Динамо-ТВ прокомментировал предстоящую игру с фарерским Рунавиком в рамках ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы. Увеличить
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— Дорога прошла замечательно. Не было никаких задержек в аэропорту, долетели быстро. Мы имели достаточно времени для отдыха. В матче постараемся по возможности сыграть более дисциплинированно в обороне, без разрывов линий и, скорее всего, больше контратаковать.

Матч «Рунавик» — «Динамо» пройдет 6 июля на стадионе «Свангаскард». Начало — в 20.30.

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Новости Еврокубков

Солигорский «Шахтер» сыграл вничью с «Судувой» в стартовом матче квалификации футбольной Лиги Европы

Солигорский «Шахтер» сыграл вничью с «Судувой» в стартовом матче квалификации футбольной Лиги Европы

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» не смогли обыграть литовскую «Судуву» в домашнем матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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