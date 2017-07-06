Гуренко: Постараемся сыграть более дисциплинированно в обороне
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в интервью «Динамо-ТВ» прокомментировал предстоящую игру с фарерским «Рунавиком» в рамках ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы.
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Видимо, что-то случилось...
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— Дорога прошла замечательно. Не было никаких задержек в аэропорту, долетели быстро. Мы имели достаточно времени для отдыха. В матче постараемся по возможности сыграть более дисциплинированно в обороне, без разрывов линий и, скорее всего, больше контратаковать.
Матч «Рунавик» — «Динамо» пройдет 6 июля на стадионе «Свангаскард». Начало — в 20.30.
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