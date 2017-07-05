За тремя зайцами

Именно такая ситуация сложилась в паре «Кайрата» с «Атлантасом». Что нас может ожидать в Клайпеде после 6:0 в пользу казахстанцев в Алматы? Да ничего, пожалуй, особенно интересного. Такой гандикап прибалтийцам, при всем к ним уважении, отыграть практически невозможно. Тут вопрос только в том, в каком составе выйдут на поле в выездном поединке кайратовцы. Вряд ли Кахаберу Цхададзе есть смысл кидать в сражение всех своих лучших бойцов — они и так уже всем все доказали в нашей южной столице. Да и на Уральск воскресный силы поберечь необходимо… Будет, наверное, польза нашим в крещении боем в таком достаточно незаурядном поединке кого-то из ближайшего резерва. И, в то же самое время, очень хотелось бы, чтобы кайратовцы не забывали об общеказахстанской копилке еврокубковых очков. Да, на ранних стадиях континентальных турниров они не слишком полновесны, однако же здесь и каждая десятая, и любая сотая очень ценны. И раскидываться ими точно не след.



Впрочем, даже и не в сильнейшем своем составе «Кайрат» вполне может выигрывать в Клайпеде. Чего от алматинцев и ждем.



Несколько другая ситуация у «Иртыша». Павлодарцы тоже одержали на своем поле победу, точно так же — «сухую», но при этом — лишь с минимальным перевесом. Который решающего преимущества казахстанской дружине никак не дает. У «Дунава» есть превосходный шанс устроить настоящий бенефис перед собственными поклонниками, и можно не сомневаться, что подопечные Веско Великова приложат максимум усилий, чтобы воспользоваться подобной заманчивой возможностью. У иртышан дыр в составе сейчас хватает, и этот факт вызывает определенные опасения. В Русе нашей команде необходимо действовать предельно собранно и сконцентрированно, потому что любая их ошибка в состоянии свести все приложенные для выигрыша на своем поле усилия на нет. В этом поединке очень многое будет зависеть от того, насколько по итогам первой встречи наставники соперников «прочитали» друг друга. И насколько они сумели просчитать действия своего оппонента. Не приходится сомневаться, что главный тренер «Дунава» — ученик очень способный, и матч в Павлодаре точно дал ему обширную пищу для размышлений. Найдется ли у Димитара Димитрова чем удивить и, может быть, даже обескуражить своего земляка?..



Вопрос, на самом деле, очень интересный. Ответ на который можно будет попытаться разглядеть лишь непосредственно на поле «Градски» в Русе.

Невероятно сложную задачу придется решать в Алматы «Ордабасы». Это нужно было очень постараться — уступить в первом поединке двухматчевого противостояния на чужом поле со счетом 0:2… Теперь забей гости с Балкан хотя бы один мяч в Казахстане — и нашим придется уже отвечать как минимум четырьмя. А столько шымкентцы не отправляли в ворота в этом году пока еще никому — в том числе и командам из Первой лиги в розыгрыше национального Кубка. Подопечные Алексея Петрушина сами себя загнали в более чем непростую ситуацию, из которой теперь выбираться им будет очень тяжело… Но, в любом случае, — делать это надо. Сами натворили — сами должны и расхлебывать. Иначе вообще не слишком логично будет выглядеть стремление шымкентцев каждый сезон финишировать в зоне еврокубков КПЛ — если потом они из континентальных турниров постоянно вылетают стремительнее некуда…



Впрочем, посыпать голову пеплом в данном случае пока еще все же слишком рано. У Алексея Петрушина и его подопечных есть еще, в конце концов, матч в Алматы, в котором, будем надеяться, «Ордабасы» все-таки покажет всем, за что его можно уважать.



А пока — подождем. Осталось совсем недолго.