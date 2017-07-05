«Атлантас» готовится обыграть казахстанский суперклуб
Исполняющий обязанности главного тренера «Атлантаса» Сергей Савченков поделился мнением о предстоящем ответном матче с «Кайратом» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает Sports.kz.
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Напомним, первая игра в Алматы завершилась убедительной победой хозяев со счетом 6:0.
— Не знаю, какую тактику мы выберем на ответный матч, но «Атлантас» будет представлен лучшими игроками, которые попытаются одолеть казахстанский суперклуб. Ну, или, по крайней мере, поиграть с ним. Какие изменения будут? Вы всё увидите по ходу матча. У нас хватает потерь, но те футболисты, которые здоровы и тренируются, полны желания сражаться. Для них это очередной шанс показать себя, — сказал Савченков.
Матч в Клайпеде состоится 6 июля и начнется в 22:00 по астанинскому времени.
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