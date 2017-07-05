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5 июля 2017, 20:20 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Атлантас» готовится обыграть казахстанский суперклуб

Исполняющий обязанности главного тренера «Атлантаса» Сергей Савченков поделился мнением о предстоящем ответном матче с «Кайратом» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

Исполняющий обязанности главного тренера <span class=error>Атлантаса</span> Сергей <span class=error>Савченков</span> поделился мнением о предстоящем ответном матче с <span class=error>Кайратом</span> в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, первая игра в Алматы завершилась убедительной победой хозяев со счетом 6:0.

— Не знаю, какую тактику мы выберем на ответный матч, но «Атлантас» будет представлен лучшими игроками, которые попытаются одолеть казахстанский суперклуб. Ну, или, по крайней мере, поиграть с ним. Какие изменения будут? Вы всё увидите по ходу матча. У нас хватает потерь, но те футболисты, которые здоровы и тренируются, полны желания сражаться. Для них это очередной шанс показать себя, — сказал Савченков.

Матч в Клайпеде состоится 6 июля и начнется в 22:00 по астанинскому времени.

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