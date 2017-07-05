«Атлантас» готовится обыграть казахстанский суперклуб

Напомним, первая игра в Алматы завершилась убедительной победой хозяев со счетом 6:0.



— Не знаю, какую тактику мы выберем на ответный матч, но «Атлантас» будет представлен лучшими игроками, которые попытаются одолеть казахстанский суперклуб. Ну, или, по крайней мере, поиграть с ним. Какие изменения будут? Вы всё увидите по ходу матча. У нас хватает потерь, но те футболисты, которые здоровы и тренируются, полны желания сражаться. Для них это очередной шанс показать себя, — сказал Савченков.



Матч в Клайпеде состоится 6 июля и начнется в 22:00 по астанинскому времени.