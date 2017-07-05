УЕФА предлагал «Дунаву» сыграть с «Иртышом» в других городах

Сразу после жеребьевки УЕФА уведомил руководство «Дунава», что количество проданных билетов на матч должно совпадать с количеством мест для сидения. Поэтому работникам Городского стадиона в Русе пришлось в спешном порядке установить на сектора пластиковые стулья, что, в свою очередь существенно отразилось на вместимости арены. Так, номинально стадион вмещает 13 000 зрителей, однако после его переоборудования — лишь около 5 500 зрителей.



Впрочем, как сообщает «Тема Спорт», УЕФА предложил «Дунаву» два альтернативных варианта — сыграть в Разграде или Софии, где стадионы обладают большей вместимостью и соответствуют всем необходимым требованиям, однако в клубе решили не перевозить матч из своего города.



Первый матч в Павлодаре завершился победой «Иртыша» со счетом 1:0. Ответная игра в Русе состоится 6 июля и начнется в 23:00 по астанинскому времени.