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5 июля 2017, 19:28 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

УЕФА предлагал «Дунаву» сыграть с «Иртышом» в других городах

Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы «Дунав» — «Иртыш» состоится 6 июля в болгарском Русе, сообщает Sports.kz.

Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы <span class=error>Дунав</span> — Иртыш состоится 6 июля в болгарском <span class=error>Русе</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Сразу после жеребьевки УЕФА уведомил руководство «Дунава», что количество проданных билетов на матч должно совпадать с количеством мест для сидения. Поэтому работникам Городского стадиона в Русе пришлось в спешном порядке установить на сектора пластиковые стулья, что, в свою очередь существенно отразилось на вместимости арены. Так, номинально стадион вмещает 13 000 зрителей, однако после его переоборудования — лишь около 5 500 зрителей.

Впрочем, как сообщает «Тема Спорт», УЕФА предложил «Дунаву» два альтернативных варианта — сыграть в Разграде или Софии, где стадионы обладают большей вместимостью и соответствуют всем необходимым требованиям, однако в клубе решили не перевозить матч из своего города.

Первый матч в Павлодаре завершился победой «Иртыша» со счетом 1:0. Ответная игра в Русе состоится 6 июля и начнется в 23:00 по астанинскому времени.

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