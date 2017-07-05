Армянский «Алашкерт» стал соперником БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов

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Чемпионы Армении в стартовом круге квалификации обыграли по сумме двух матчей лучшую команду Андорры «Санта-Колома» — 1:0 (дома) и 1:1 (в гостях). Первый матч между БАТЭ и «Алашкертом» состоится 12 июля на поле «Борисов-Арены» (начало в 20.30). Ответный поединок пройдет 18 июля в Ереване. Перед стартом в чемпионской Лиге команда Александра Ермаковича 7 июля сыграет в 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси в гостях у столбцовского «Немана-Агро».

Два белорусских представителя во втором по рангу континентальном турнире Лиге Европы в четверг, 6 июля, проведут ответные встречи 1-го квалификационного раунда. Солигорский «Шахтер» сыграет в Мариямполе с литовской «Судувой», а минское «Динамо» на Фарерских островах будет соперничать с «Рунавиком». Первые встречи, состоявшиеся 29 июня в Минске и Солигорске, не принесли радости белорусским болельщикам. Динамовцы лишь с минимальным преимуществом одолели фарерскую команду — 2:1, а солигорские футболисты вообще не сумели обыграть гостей, завершив поединок вничью — 0:0.

Обладатель Кубка Беларуси брестское «Динамо» вступит в борьбу с 2-го раунда квалификации Лиги Европы. Его соперником будет победитель пары «Чихура» (Грузия) — «Альтах» (Австрия). Их первая встреча в Тбилиси завершилась минимальной викторией австрийского клуба — 1:0. Ответная игра состоится 6 июля в Альтахе.