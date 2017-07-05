Павел Цыбулин: Мы надеемся, что все наши клубы пройдут в следующий раунд еврокубков, и там появится возможность показать их матчи
6 июля три казахстанских клуба, «Ордабасы», «Кайрат» и «Иртыш», проведут ответные матчи в квалификации Лиги Европы УЕФА. Однако казахстанские телезрители в прямом эфире смогут увидеть лишь один поединок из трех.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Корреспондент республиканского
— Общее, что объединяет все наши команды в стартовом для них раунде квалификации еврокубков, — то, что выездные встречи в каждой из стран, с клубами которых играют казахстанские команды, местное телевидение не снимает. В Боснии, Болгарии, Латвии и Литве полноценные трансляции наши
— Но ведь мы видели матч «Ордабасы» с боснийским «Широки Бриегом», который проходил на выезде, на
— Это была
Хочу отметить, что за месяц до жеребьевки я сам разговаривал с представителями всех четырех наших клубов и попросил их максимально содействовать в том, чтобы мы смогли показать эти матчи. Все четыре клуба ответили согласием, за что им отдельное спасибо! Ведь, если вы помните, ещё совсем недавно в Казахстане каждый июнь возникала горячая пора старта еврокубков, когда некоторые клубы вообще не понимали важность организации трансляции матчей. Ведь ещё буквально в интервью 2015 года я говорил, что телеканалы практически уговаривают команды показывать матчи для их же болельщиков. С тех пор многое изменилось. Мы проходим этап развития и движемся вперед. Клубы понимают и хотят помогать, но не всегда это получается сделать практически. Конкретный пример: лично разговаривал со своими телевизионными коллегами в Европе, и мне прямо говорили: «Нам наш клуб показывать не интересно».
Когда стали разбираться, что можно еще сделать, то нам начали заявлять большие суммы за производство. Условно,
— Давайте теперь отдельно остановимся на каждом из наших клубов.
— Начнем с «Кайрата». Не секрет, что у клуба из Алматы самая большая в стране телеаудитория. Потому что: славные страницы прошлого, команда показывает хорошую игру, руководство клуба делает очень много для продвижения бренда, плюс присутствие в составе Андрея Аршавина (что немаловажный факт). Мы сразу объяснили «Кайрату», что трансляции гостевой игры не будет, поскольку в Литве её не снимают. Надеемся, что во втором раунде алматинцам попадется соперник из страны, где любят футбол, и местное ТВ организует трансляцию. Мы — готовы!
— Почему не удалось осуществить показ игры «Иртыш» — «Дунав» из Павлодара?
— Мы готовы были снять домашнюю игру павлодарского клуба, о чем сразу же уведомили клуб. 29 июня играл «Кайрат», и, соответственно, чтобы показать оба матча, нужно было их «развести» по времени. Мы обратились к «Кайрату», который оперативно назначил матч на 20:45, с просьбой сдвинуть время начала игры на 21:00. И сразу же обратились к «Иртышу», попросив назначить матч на 19:00. Тогда бы показали два матча — друг за другом. Плохо? На наш взгляд — отлично! Но павлодарцы навстречу не пошли. У нас есть ответ из клуба, где говорится, что время назначено на 20:00, и менять его не будут. Мы попытались ещё раз объяснить, что тогда «Иртыш» вообще на всю республику мы показать не сможем, и трансляции вовсе не будет. Клуб на это никак не отреагировал. У нас нет конфликта с павлодарским клубом. Более того, точка зрения местного руководства понятна — чтобы больше павлодарских зрителей пришли на стадион, матч и назначили на 20 часов. Но всем нам, болельщикам на остальной территории Казахстана, от этого не легче. Согласны? А после того, как стало известно, что матч покажет
Следующий наш клуб — «Ордабасы». Вы знаете эту долгую и уже почти КВНовскую историю — почему команда не играет в Шымкенте даже домашние матчи в родном чемпионате. А тут — еврокубок! В конце концов, «Ордабасы» решил, что будет играть в Алматы, и мы тут же с ними договорились, что 6 июля эту игру покажем. Трансляцию матча в Боснии местные ТВшники не производили.
Игру 12 июля из Юрмалы на казахстанском ТВ зрители не увидят всё по той же причине: латвийскому телевидению футбол не интересен.
Подытоживая разговор, ещё раз заверяю, мы готовы организовывать трансляции на территории Казахстана. Причем — за свой счёт. Но очень важно, чтобы клубы понимали — нужно
— Исход первых матчей дает возможность говорить, что с высокой долей вероятности «Кайрат» во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграет со «Скендербеу». Ведутся ли сейчас переговоры с албанскими телеканалами, чтобы показать выездную игру «Кайрата»?
— Мы уже отправили запрос в Европу. Пока ответа нет. Если албанское телевидение будет производить трансляцию матча, мы задействуем все наши возможности, чтобы показать гостевую игру.
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