Павел Цыбулин: Мы надеемся, что все наши клубы пройдут в следующий раунд еврокубков, и там появится возможность показать их матчи

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz связался с директором спортивного телеканала «Kazsport» Павлом Цыбулиным и попросил его разъяснить ситуацию.



— Общее, что объединяет все наши команды в стартовом для них раунде квалификации еврокубков, — то, что выездные встречи в каждой из стран, с клубами которых играют казахстанские команды, местное телевидение не снимает. В Боснии, Болгарии, Латвии и Литве полноценные трансляции наши коллеги-телевизионщики делать не будут!



— Но ведь мы видели матч «Ордабасы» с боснийским «Широки Бриегом», который проходил на выезде, на ПФЛК-ТВ?

— Это была интернет-трансляция, а не телевизионная. Это — две большие разницы. Как только прошла жеребьевка 19 июня, в этот же вечер мы уже имели расклад практически по всем командам. Потому что заранее готовились к ней. Целая команда менеджеров телеканала тут же занялась переговорами, списались с нашими коллегами в разных странах, с крупными правообладателями ТВ-контента в Европе, которые обычно выступают посредниками в переговорах, и задали свои вопросы, заявив, что мы хотим получить права и показать гостевые матчи наших клубов, а взамен готовы предоставить сигнал с домашних игр — обменяться сигналами. Сразу же связывались и с нашими клубами.



Хочу отметить, что за месяц до жеребьевки я сам разговаривал с представителями всех четырех наших клубов и попросил их максимально содействовать в том, чтобы мы смогли показать эти матчи. Все четыре клуба ответили согласием, за что им отдельное спасибо! Ведь, если вы помните, ещё совсем недавно в Казахстане каждый июнь возникала горячая пора старта еврокубков, когда некоторые клубы вообще не понимали важность организации трансляции матчей. Ведь ещё буквально в интервью 2015 года я говорил, что телеканалы практически уговаривают команды показывать матчи для их же болельщиков. С тех пор многое изменилось. Мы проходим этап развития и движемся вперед. Клубы понимают и хотят помогать, но не всегда это получается сделать практически. Конкретный пример: лично разговаривал со своими телевизионными коллегами в Европе, и мне прямо говорили: «Нам наш клуб показывать не интересно».

Цитата То есть, либо футбол не столь популярен в стране, либо съемочная техника занята, но, так или иначе, — в показе домашних матчей своих же команд они не заинтересованы.





Когда стали разбираться, что можно еще сделать, то нам начали заявлять большие суммы за производство. Условно, какая-то компания из Восточной Европы выходила на нас и говорила, что может снять матч, но стоить это будет очень дорого. Мы обратились к нашим клубам, чтобы попробовать совместно выкупить права и заплатить за производство, но здесь у всех казахстанских команд единая позиция — это нужно телевидению, пусть оно и занимается. По западным меркам это правильно, но нужно понимать, что это не групповая стадия Лиги Чемпионов, когда мы можем собрать большой рейтинг. Это только стартовые раунды еврокубков. Зачастую названия команд-соперниц наших клубов вообще ничего не говорят казахстанскому зрителю. Бывало и такое, что зарубежные партнеры предлагали снять матч на 3−4 камеры, но просили за это сумму с несколькими нулями, что никак не укладывается в логику рыночных отношений. В этом смысле мы отстаиваем интересы нашей страны и не можем выкидывать государственные средства только потому, что просто какая-то компания хочет получить с нас много денег.



— Давайте теперь отдельно остановимся на каждом из наших клубов.

— Начнем с «Кайрата». Не секрет, что у клуба из Алматы самая большая в стране телеаудитория. Потому что: славные страницы прошлого, команда показывает хорошую игру, руководство клуба делает очень много для продвижения бренда, плюс присутствие в составе Андрея Аршавина (что немаловажный факт). Мы сразу объяснили «Кайрату», что трансляции гостевой игры не будет, поскольку в Литве её не снимают. Надеемся, что во втором раунде алматинцам попадется соперник из страны, где любят футбол, и местное ТВ организует трансляцию. Мы — готовы!



— Почему не удалось осуществить показ игры «Иртыш» — «Дунав» из Павлодара?

— Мы готовы были снять домашнюю игру павлодарского клуба, о чем сразу же уведомили клуб. 29 июня играл «Кайрат», и, соответственно, чтобы показать оба матча, нужно было их «развести» по времени. Мы обратились к «Кайрату», который оперативно назначил матч на 20:45, с просьбой сдвинуть время начала игры на 21:00. И сразу же обратились к «Иртышу», попросив назначить матч на 19:00. Тогда бы показали два матча — друг за другом. Плохо? На наш взгляд — отлично! Но павлодарцы навстречу не пошли. У нас есть ответ из клуба, где говорится, что время назначено на 20:00, и менять его не будут. Мы попытались ещё раз объяснить, что тогда «Иртыш» вообще на всю республику мы показать не сможем, и трансляции вовсе не будет. Клуб на это никак не отреагировал. У нас нет конфликта с павлодарским клубом. Более того, точка зрения местного руководства понятна — чтобы больше павлодарских зрителей пришли на стадион, матч и назначили на 20 часов. Но всем нам, болельщикам на остальной территории Казахстана, от этого не легче. Согласны? А после того, как стало известно, что матч покажет ПФЛК-ТВ, и вовсе стало понятно, почему клуб так поступил. По гостевой встрече ещё раз скажу, что в Болгарии матч телевизионщики транслировать не будут.

Следующий наш клуб — «Ордабасы». Вы знаете эту долгую и уже почти КВНовскую историю — почему команда не играет в Шымкенте даже домашние матчи в родном чемпионате. А тут — еврокубок! В конце концов, «Ордабасы» решил, что будет играть в Алматы, и мы тут же с ними договорились, что 6 июля эту игру покажем. Трансляцию матча в Боснии местные ТВшники не производили.

Цитата Что касается игр «Астаны», то домашний матч 18 июля против «Спартака» из Латвии будет в прямом эфире.

Игру 12 июля из Юрмалы на казахстанском ТВ зрители не увидят всё по той же причине: латвийскому телевидению футбол не интересен.



Подытоживая разговор, ещё раз заверяю, мы готовы организовывать трансляции на территории Казахстана. Причем — за свой счёт. Но очень важно, чтобы клубы понимали — нужно где-то идти на уступки. Если время матчей «накладывается» друг на друга, то нужно вместе «разводить» игры по времени, чтобы болельщики увидели все поединки наших команд. И ещё очень надеемся, что не только все наши клубы пройдут в следующие раунды, где мы их снимем, но и подключатся наши коллеги с других телеканалов страны к производству матчей. Нам одним тяжело всех охватить!



— Исход первых матчей дает возможность говорить, что с высокой долей вероятности «Кайрат» во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграет со «Скендербеу». Ведутся ли сейчас переговоры с албанскими телеканалами, чтобы показать выездную игру «Кайрата»?

— Мы уже отправили запрос в Европу. Пока ответа нет. Если албанское телевидение будет производить трансляцию матча, мы задействуем все наши возможности, чтобы показать гостевую игру.