Автор гола в ворота «Дунава» должен был играть за «Кызыл-Жар СК»
Довольно интересный момент по поводу появления нападающего Игоря Бугаева в составе павлодарского «Иртыша» стал известен корреспонденту Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В беседе с главным тренером петропавловского «Кызыл-Жара СК» Владимиром Фомичевым выяснилось, что изначально в Казахстан этот нападающий вернулся, чтобы выступать в Первой лиге нашего чемпионата.
— Игорь Бугаев приехал в Казахстан именно по приглашению «Кызыл-Жара СК». Изначально этот нападающий должен был выступать в футболке петропавловской команды, участвуя в матчах Первой лиги нашего чемпионата. Уже по прибытии в Казахстан им было получено приглашение из команды
Видимо, те финансовые условия, которые мы предложили игроку, оказались намного скромнее того, что ему было предложено в Павлодаре, — сказал наставник петропавловской дружины.
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