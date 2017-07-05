Автор гола в ворота «Дунава» должен был играть за «Кызыл-Жар СК»

В беседе с главным тренером петропавловского «Кызыл-Жара СК» Владимиром Фомичевым выяснилось, что изначально в Казахстан этот нападающий вернулся, чтобы выступать в Первой лиге нашего чемпионата.



— Игорь Бугаев приехал в Казахстан именно по приглашению «Кызыл-Жара СК». Изначально этот нападающий должен был выступать в футболке петропавловской команды, участвуя в матчах Первой лиги нашего чемпионата. Уже по прибытии в Казахстан им было получено приглашение из команды Премьер-Лиги — павлодарского «Иртыша», где он и выступает сейчас.



Видимо, те финансовые условия, которые мы предложили игроку, оказались намного скромнее того, что ему было предложено в Павлодаре, — сказал наставник петропавловской дружины.