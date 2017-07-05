«Kazsport» не покажет матч «Астаны» из Юрмалы
12 июля столичная «Астана» на выезде проведет первый матч второго отборочного раунда Лиги Чемпионов со «Спартаком» из Юрмалы, пишет Sports.kz.
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Телеканал «Kazsport» не сможет показать это противостояние, по причине того, что латвийское телевидение не будет вести трансляцию матча.
Игра «Спартак» — «Астана» состоится в Юрмале 12 июля. Букмекерская контора 1XBET считает явным фаворитом казахстанский клуб: победа «Спартака» — 6.8, ничья — 4.6, победа «Астаны» — 1.48.
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