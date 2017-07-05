«Kazsport» не покажет матч «Астаны» из Юрмалы

6 июля предстоят ответные матчи в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Из казахстанских клубов только «Кайрат» решил вопрос выхода в следующий этап, тогда как «Иртышу» и «Ордабасы» еще предстоит доказать свою состоятельность на международной арене.