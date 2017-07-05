БАТЭ сыграет с «Алашкертом» в квалификационном раунде Лиги чемпионов
Армянский «Алашкерт» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграл в Андорре вничью со счётом 1:1 с командой «Санта-Колома».
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На 28-й минуте Урош Ненадович вывел гостей вперёд, а на 63-й Ильдефонс Лима Сола счёт сравнял. В первом матче «Алашкерт» дома выиграл со счётом 1:0.
Таким образом, «Алашкерт» вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, где уже известен его соперник.
Противостоять чемпиону Армении будет сильнейшая команда Беларуси БАТЭ. Матчи состоятся 11 и 18 июля.
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