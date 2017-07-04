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4 июля 2017, 23:28 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Команда из Люксембурга выбила «Рейнджерс» из Лиги Европы

«Рейнджерс» завершил выступление в Лиге Европы в первом раунде квалификации.

В ответном матче шотландская команда в Люксембурге со счётом 0:2 уступила местному «Прогресс Нидеркорн». На 66-й минуте точным ударом отметился Эммануэль Франсуаз, а на 75-й окончательный результат установил Себастьян Тиль.

В первом матче на своём поле «Рейнджерс» победил со счётом 1:0. Таким образом, «Прогресс Нидеркорн» вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы сезона-2017/18.

Обидчик знаменитого шотландского клуба в прошлом сезоне занял четвёртое место в чемпионате Люксембурга.

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