Команда из Люксембурга выбила «Рейнджерс» из Лиги Европы
«Рейнджерс» завершил выступление в Лиге Европы в первом раунде квалификации.
В ответном матче шотландская команда в Люксембурге со счётом 0:2 уступила местному «Прогресс Нидеркорн». На 66-й минуте точным ударом отметился Эммануэль Франсуаз, а на 75-й окончательный результат установил Себастьян Тиль.
В первом матче на своём поле «Рейнджерс» победил со счётом 1:0. Таким образом, «Прогресс Нидеркорн» вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы сезона-2017/18.
Обидчик знаменитого шотландского клуба в прошлом сезоне занял четвёртое место в чемпионате Люксембурга.
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