Команда из Люксембурга выбила «Рейнджерс» из Лиги Европы

Футбол Лига Европы 2017/2018 1-й отборочный раунд, 4.07.2017, 20:45 2:0 Прогрес Рейнджерс

В ответном матче шотландская команда в Люксембурге со счётом 0:2 уступила местному «Прогресс Нидеркорн». На 66-й минуте точным ударом отметился Эммануэль Франсуаз, а на 75-й окончательный результат установил Себастьян Тиль.

В первом матче на своём поле «Рейнджерс» победил со счётом 1:0. Таким образом, «Прогресс Нидеркорн» вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы сезона-2017/18.

Обидчик знаменитого шотландского клуба в прошлом сезоне занял четвёртое место в чемпионате Люксембурга.