Казахстанские клубы могут сыграть с «Зенитом» и «Миланом» в Лиге Европы

Отметим, что наивысший клубный коэффициент из казахстанских клубов в Лиге Европы сезона-2017/18 имеет «Кайрат» — 5.550, однако даже он не сможет рассчитывать на попадание в число сеяных команд на этой стадии турнира. Соответственно, такая же перспектива в случае выхода в третий раунд ждет «Иртыш» и «Ордабасы».



Список их возможных соперников (начиная от максимального коэффициента) выглядит так: «Зенит» (Россия), «Атлетик» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спарта» (Чехия), «Милан» (Италия), ПСВ (Нидерланды), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), ПАОК (Греция), «Краснодар» (Россия), «Бордо» (Франция), «Эвертон» (Англия), «Марсель» (Франция), «Динамо Загреб» (Хорватия), «Фрайбург» (Германия), «Аустрия» (Австрия), «Панатинаикос» (Греция) и «Маритиму» (Португалия). Остальные потенциальные оппоненты станут известны позднее.



Впрочем, казахстанским командам еще только предстоит решить вопрос выхода в третий квалификационный раунд: если «Кайрат» после разгрома «Атлантаса» уже может думать об албанском «Скендербеу», то «Иртышу», несмотря на домашнюю минимальную победу над «Дунавом», и уж тем более «Ордабасы» после поражения от «Широки Бриег», загадывать пока рано. Однако в случае их прохода дальше, «Иртыш» сыграет с сербской «Црвеной Звездой», а «Ордабасы» встретится с шотландским «Абердином».