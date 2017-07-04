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4 июля 2017, 22:22 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Наставник «Широки Бриег» рассказал об ответном матче с «Ордабасы»

Главный тренер «Широки Бриег» Горан Саблич прокомментировал предстоящий матч с «Ордабасы» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

— Нам придется нелегко в ответной игре. Учитывая обстоятельства, мы немного изменили план тренировок: мы занимались сразу после первого матча, в пятницу, а субботу сделали выходным. В воскресенье, понедельник и вторник также поставили тренировки. Мы поступили так, чтобы подойти к ответному матчу с «Ордабасы» максимально свежими, чтобы держать наших футболистов в тонусе, — сказал Саблич в интервью Vecernji.ba.

Первый матч в Боснии и Герцеговине завершился победой хозяев со счетом 2:0. Матч в Алматы состоится 6 июля и начнется в 21:00 по астанинскому времени.

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