Наставник «Широки Бриег» рассказал об ответном матче с «Ордабасы»
Главный тренер «Широки Бриег» Горан Саблич прокомментировал предстоящий матч с «Ордабасы» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает Sports.kz.
— Нам придется нелегко в ответной игре. Учитывая обстоятельства, мы немного изменили план тренировок: мы занимались сразу после первого матча, в пятницу, а субботу сделали выходным. В воскресенье, понедельник и вторник также поставили тренировки. Мы поступили так, чтобы подойти к ответному матчу с «Ордабасы» максимально свежими, чтобы держать наших футболистов в тонусе, — сказал Саблич в интервью Vecernji.ba.
Первый матч в Боснии и Герцеговине завершился победой хозяев со счетом 2:0. Матч в Алматы состоится 6 июля и начнется в 21:00 по астанинскому времени.
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