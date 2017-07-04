Тренер «Дунава» рассчитывает удивить «Иртыш» в ответном матче

— Сейчас мы проводим разбор и пытаемся придумать, как удивить «Иртыш» в ответной игре. За исключением первых двадцати минут, в первом матче мы сыграли на своем уровне. Жаль, не смогли забить. После игры они [руководство «Иртыша"] пригласили нас на обед. Мы много говорили с Димитровым и его ассистентами о болгарском футболе. Он признался, что во втором тайме мы измучили их центральную зону и переиграли их. Это был большой комплимент для нашей команды, — сказал Великов.



Матч в Русе (Болгария) состоится 6 июля. Первая игра в Павлодаре завершилась победой «Иртыша» со счетом 1:0.