Тренер «Дунава» рассчитывает удивить «Иртыш» в ответном матче
Главный тренер болгарского «Дунава» Веселин Великов дал интервью Kotasport.com перед ответным матчем первого квалификационного раунда Лиги Европы с «Иртышом», сообщает Sports.kz.
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— Сейчас мы проводим разбор и пытаемся придумать, как удивить «Иртыш» в ответной игре. За исключением первых двадцати минут, в первом матче мы сыграли на своем уровне. Жаль, не смогли забить. После игры они [руководство «Иртыша"] пригласили нас на обед. Мы много говорили с Димитровым и его ассистентами о болгарском футболе. Он признался, что во втором тайме мы измучили их центральную зону и переиграли их. Это был большой комплимент для нашей команды, — сказал Великов.
Матч в Русе (Болгария) состоится 6 июля. Первая игра в Павлодаре завершилась победой «Иртыша» со счетом 1:0.
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