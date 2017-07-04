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4 июля 2017, 10:08 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Тренер «Дунава» рассчитывает удивить «Иртыш» в ответном матче

Главный тренер болгарского «Дунава» Веселин Великов дал интервью Kotasport.com перед ответным матчем первого квалификационного раунда Лиги Европы с «Иртышом», сообщает Sports.kz.

Главный тренер болгарского <span class=error>Дунава</span> <span class=error>Веселин</span> <span class=error>Великов</span> дал интервью Kotasport.com перед ответным матчем первого квалификационного раунда Лиги Европы с <span class=error>Иртышом</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Сейчас мы проводим разбор и пытаемся придумать, как удивить «Иртыш» в ответной игре. За исключением первых двадцати минут, в первом матче мы сыграли на своем уровне. Жаль, не смогли забить. После игры они [руководство «Иртыша"] пригласили нас на обед. Мы много говорили с Димитровым и его ассистентами о болгарском футболе. Он признался, что во втором тайме мы измучили их центральную зону и переиграли их. Это был большой комплимент для нашей команды, — сказал Великов.

Матч в Русе (Болгария) состоится 6 июля. Первая игра в Павлодаре завершилась победой «Иртыша» со счетом 1:0.

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