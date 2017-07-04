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4 июля 2017, 9:36 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

ПФЛК-ТВ покажет прямую трансляцию матча Лиги Европы «Дунав» — «Иртыш»

6 июля, в четверг, павлодарский «Иртыш» проведет ответную встречу с болгарским клубом «Дунав» в рамках первого квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА.

6 июля в четверг павлодарский Иртыш проведет ответную встречу с болгарским клубом <span class=error>Дунав</span> в рамках первого квалификационного этапа Лиги Европы <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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Прямая трансляция данного поединка состоится на ПФЛК-ТВ. Начало эфира в 22:50 по времени Астаны.

В первом матче команда Димитара Димитрова одержала победу со счетом 1:0. Автор гола — Игорь Бугаев.

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