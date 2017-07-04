ПФЛК-ТВ покажет прямую трансляцию матча Лиги Европы «Дунав» — «Иртыш»
6 июля, в четверг, павлодарский «Иртыш» проведет ответную встречу с болгарским клубом «Дунав» в рамках первого квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА.
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Прямая трансляция данного поединка состоится на
В первом матче команда Димитара Димитрова одержала победу со счетом 1:0. Автор гола — Игорь Бугаев.
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