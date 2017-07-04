«Кайрат» в квалификации Лиги Европы может сыграть с «Миланом», «Зенитом» или «Фенербахче»

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Полный список известных участников третьего этапа Лиги Европы выглядит таким образом: «Атлетик» (Испания), «Бордо» (Франция), ПСВ (Голландия), «Университатя» (Румыния), Фрайбург (Германия),»Зенит» (Россия), «Фенербахче» (Турция), Фрайбург (Германия),»Звертон» (Англия), «Краснодар» (Россия), «Сьон» (Швейцария), «Динамо З» (Хорватия), «Милан» (Италия), «Олимпик» (Украина), «Спарта» (Чехия), «Арка» (Польша), «Брага» (Португалия), «Александрия» (Украина), ПАОК (Греция), «Маритиму» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Панатинаикос» (Греция), «Олимпик» (Франция), «Остенде» (Бельгия), «Динамо"(Румыния).

Остальные участники этапа определятся по итогам первого и второго этапов квалификации Лиги Европы. Отметим, что «Кайрат» в первом матче обыграл литовский «Атлантас» со счетом 6:0. Эта победа стала самой крупной для казахстанских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Ответная встреча состоится в четверг в Литве.

Следующий соперник «Кайрата» по второму раунду определится в ответном матче между албанским «Скендербеу» и андорской «Сан-Хулиа». В первом матче «Скендербеу» добился домашней победы со счетом 1:0.