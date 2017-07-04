Футболисты «Иртыша» прибыли в Болгарию на матч Лиги Европы
Футболисты «Иртыша» после восьми часового перелета прибыли в болгарскую Варну, сообщается на сайте павлодарского клуба.
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Далее павлодарцам предстояло совершить двухчасовую поездку на автобусе до небольшого городка Русе, где и пройдет ответная встреча. Завтра в 18:00 по местному времени «Иртыш» проведет тренировку.
Напомним, матч «Дунав» — Иртыш состоится 6 июля в болгарском городе Русе, начало в 23:00 по времени Астаны. В первом матче в Павлодаре казахстанский клуб победил со счетом 1:0.
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