Футболисты «Иртыша» прибыли в Болгарию на матч Лиги Европы

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Отмечается, что из-за непогоды самолет с казахстанской командой долгое время кружился над аэропортом и лишь спустя час и 10 минут совершил посадку.

Далее павлодарцам предстояло совершить двухчасовую поездку на автобусе до небольшого городка Русе, где и пройдет ответная встреча. Завтра в 18:00 по местному времени «Иртыш» проведет тренировку.

Напомним, матч «Дунав» — Иртыш состоится 6 июля в болгарском городе Русе, начало в 23:00 по времени Астаны. В первом матче в Павлодаре казахстанский клуб победил со счетом 1:0.