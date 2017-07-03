УЕФА открыл дело в отношении «Рейнджерс» после матча в отборе ЛЕ с «Нидеркорном»
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении шотландского «Рейнджерс» после домашнего матча в первом квалификационном раунде Лиги Европы против люксембургского клуба «Прогрес Нидеркорн».
Встреча состоялась 29 июля в Глазго и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, «Рейнджерс» обвиняется в том, что болельщики команды бросали на поле посторонние предметы. Это является нарушением дисциплинарных правил Союза европейских футбольных ассоциаций.
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