УЕФА: Использование пиротехники на стадионах серьезно угрожает безопасности болельщиков

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На их основе был сделан вывод о том, что вариантов безопасного применения пиротехники на спортивных аренах не существует, а использование пиротехники на стадионах угрожает безопасности болельщиков.

Выводы из исследования: 1) существует значительный риск для здоровья и безопасности при использовании пиротехники в непосредственной близости от других людей и при игнорировании безопасного расстояния, указанного на пиротехнических изделиях; 2) пиротехника несет значительный риск для безопасности тех, кто ее использует, других болельщиков, работников стадиона, игроков и официальных лиц; 3) на всех пиротехнических изделиях указано безопасное расстояние применения, а этим ограничениям невозможно следовать на заполненном болельщиками стадионе; 4) использование на футбольном стадионе любого пиротехнического изделия опасно.

Среди выявленных в докладе рисков для здоровья и безопасности — ожоги кожи, воспламенение одежды, вызванные огнем повреждения зданий и пожароопасных материалов, ударное воздействие взрыва на людей и постройки, токсичное воздействие и задымление, прямое ударное воздействие на голову, глаза, зрение и слух, возникновение паники.

Доклад сообщает о необходимости разработать практические меры на случай, когда на стадионе используется пиротехника. Только после выгорания с ней могут работать обученные и должным образом экипированные сотрудники.