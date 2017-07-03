Бельгийцы рассудят «Атлантас» и «Кайрат»
Бригада арбитров из Бельгии назначена на матч первого отборочного раунда Лиги Европы между «Атлантасом» и «Кайратом», сообщает Sports.kz.
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Главный судья матча: Николя Лафорж, его ассистенты: Флориан Лемар и Фредерик Годелайн. Четвертым арбитром станет Вим Смет.
Матч пройдет в Клайпеде 6 июля. Начало в 22:00 по Астане.
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