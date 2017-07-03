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3 июля 2017, 13:27 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Бельгийцы рассудят «Атлантас» и «Кайрат»

Бригада арбитров из Бельгии назначена на матч первого отборочного раунда Лиги Европы между «Атлантасом» и «Кайратом», сообщает Sports.kz.

Бригада арбитров из Бельгии назначена на матч первого отборочного раунда Лиги Европы между <span class=error>Атлантасом</span> и <span class=error>Кайратом</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Главный судья матча: Николя Лафорж, его ассистенты: Флориан Лемар и Фредерик Годелайн. Четвертым арбитром станет Вим Смет.

Матч пройдет в Клайпеде 6 июля. Начало в 22:00 по Астане.

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