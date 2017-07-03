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3 июля 2017, 13:18 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Армянские арбитры назначены на матч «Ордабасы» — «Широки Бриег»

Определилась бригада арбитров, которая обслужит ответный матч первого этапа квалификации Лиги Европы «Ордабасы» — «Широки Бриег», сообщает Sports.kz.

Определилась бригада арбитров которая обслужит ответный матч первого этапа квалификации Лиги Европы <span class=error>Ордабасы</span> — Широки <span class=error>Бриег</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Главным рефери станет Завен Оганесян, его ассистентами выступят Арман Гущян и Атом Севгулян, четвертый арбитр — Артак Симонян.

Игра состоится 6 июля в Алматы. Начало в 21:00.

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