Армянские арбитры назначены на матч «Ордабасы» — «Широки Бриег»
Определилась бригада арбитров, которая обслужит ответный матч первого этапа квалификации Лиги Европы «Ордабасы» — «Широки Бриег», сообщает Sports.kz.
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Главным рефери станет Завен Оганесян, его ассистентами выступят Арман Гущян и Атом Севгулян, четвертый арбитр — Артак Симонян.
Игра состоится 6 июля в Алматы. Начало в 21:00.
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