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3 июля 2017, 12:25 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Иртыш» отправился в Болгарию

Павлодарский «Иртыш» на официальной странице ВКонтакте сообщил о вылете в Болгарию на ответный матч первого отборочного раунда Лиги Европы с «Дунавом», пишет Sports.kz.

Павлодарский Иртыш на официальной странице <span class=error>ВКонтакте</span> сообщил о вылете в Болгарию на ответный матч первого отборочного раунда Лиги Европы с <span class=error>Дунавом</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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В первой игре этих команд в Павлодаре была зафиксирована минимальная победа казахстанского клуба, единственный гол на пятой минуте провел молдавский нападающий Игорь Бугаев.

Матч «Дунав» — «Иртыш» состоится в четверг в 23:00 по времени Астаны. Букмекерская контора 1XBET считает фаворитами павлодарцев: победа «Дунава» — 2.992, ничья — 3.24, победа «Иртыша» — 2.22.

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