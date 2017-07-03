«Иртыш» отправился в Болгарию
Павлодарский «Иртыш» на официальной странице ВКонтакте сообщил о вылете в Болгарию на ответный матч первого отборочного раунда Лиги Европы с «Дунавом», пишет Sports.kz.
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В первой игре этих команд в Павлодаре была зафиксирована минимальная победа казахстанского клуба, единственный гол на пятой минуте провел молдавский нападающий Игорь Бугаев.
Матч «Дунав» — «Иртыш» состоится в четверг в 23:00 по времени Астаны. Букмекерская контора 1XBET считает фаворитами павлодарцев: победа «Дунава» — 2.992, ничья — 3.24, победа «Иртыша» — 2.22.
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