Стоимость билетов на матч «Атлантас» — «Кайрат» составит 5 евро
ФК «Атлантас» озвучил цену на билеты на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против алматинского «Кайрата», сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт литовского клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По информации официального сайта ФК «Атлантас», стоимость билетов на матч против алматинского «Кайрата» составит 5 евро. Билеты можно купить на портале tiketa.lt.
Напомним, что ответная игра матча первого квалификационного раунда между «Атлантасом» и «Кайратом» состоится 6 июля. Первая встреча завершилась разгромной победой алматинского клуба со счетом 6:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter