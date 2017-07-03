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3 июля 2017, 9:08 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Стоимость билетов на матч «Атлантас» — «Кайрат» составит 5 евро

ФК «Атлантас» озвучил цену на билеты на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против алматинского «Кайрата», сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт литовского клуба.

ФК <span class=error>Атлантас</span> озвучил цену на билеты на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт литовского клуба. Увеличить
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По информации официального сайта ФК «Атлантас», стоимость билетов на матч против алматинского «Кайрата» составит 5 евро. Билеты можно купить на портале tiketa.lt.

Напомним, что ответная игра матча первого квалификационного раунда между «Атлантасом» и «Кайратом» состоится 6 июля. Первая встреча завершилась разгромной победой алматинского клуба со счетом 6:0.

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