Время начала ответных матчей «Кайрата», «Ордабасы» и «Иртыша» в Лиге Европы
Стало известно время начала ответных матчей первого раунда квалификации Лиги Европы, которые состоятся 6 июля, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Так, вторая игра между шымкентским «Ордабасы» и боснийским клубом «Широки Бриег» пройдет в Алматы и начнется в 21:00 по времени Астаны.
На 22:00 в литовской Клайпеде намечено начало встречи между местным «Атлантасом» и алматинским «Кайратом». В 23:00 в Русе начнется матч болгарского «Дунава» с павлодарским «Иртышом».
Напомним, «Ордабасы» в первой игре на выезде уступил со счетом 0:2, тогда как «Кайрат» и «Иртыш» выиграли свои матчи дома со счетом 6:0 и 1:0 соответственно.
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