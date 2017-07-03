Время начала ответных матчей «Кайрата», «Ордабасы» и «Иртыша» в Лиге Европы

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Так, вторая игра между шымкентским «Ордабасы» и боснийским клубом «Широки Бриег» пройдет в Алматы и начнется в 21:00 по времени Астаны.

На 22:00 в литовской Клайпеде намечено начало встречи между местным «Атлантасом» и алматинским «Кайратом». В 23:00 в Русе начнется матч болгарского «Дунава» с павлодарским «Иртышом».

Напомним, «Ордабасы» в первой игре на выезде уступил со счетом 0:2, тогда как «Кайрат» и «Иртыш» выиграли свои матчи дома со счетом 6:0 и 1:0 соответственно.