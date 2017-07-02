«Дунав» уменьшит вместимость стадиона на ответный матч с «Иртышом»

В соответствии с регламентом УЕФА, количество проданных билетов на матч должно совпадать с количеством мест для сидения. Поэтому работникам стадиона пришлось в спешном порядке установить на некоторые сектора пластиковые стулья, что, в свою очередь отразится на вместимости арены. Номинально городской стадион способен вместить 13 000 зрителей, однако после обновления эта цифра сократится минимум на 1 500.



«Везде на европейские матчи стадионы расширяют, а у нас, наоборот, уменьшают», — выражают в Facebook свое недовольство болельщики болгарской команды.



Ранее болгарские СМИ писали, что на матче «Дунав» — «Иртыш», который состоится 6 июля в Русе, ожидается аншлаг. Первая игра завершилась победой казахстанской команды со счетом 1:0.