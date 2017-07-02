«Дунав» уменьшит вместимость стадиона на ответный матч с «Иртышом»
Болгарский «Дунав» приводит в порядок городской стадион в Русе перед ответным матчем первого квалификационного раунда Лиги Европы с «Иртышом», сообщает Sports.kz.
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В соответствии с регламентом УЕФА, количество проданных билетов на матч должно совпадать с количеством мест для сидения. Поэтому работникам стадиона пришлось в спешном порядке установить на некоторые сектора пластиковые стулья, что, в свою очередь отразится на вместимости арены. Номинально городской стадион способен вместить 13 000 зрителей, однако после обновления эта цифра сократится минимум на 1 500.
«Везде на европейские матчи стадионы расширяют, а у нас, наоборот, уменьшают», — выражают в Facebook свое недовольство болельщики болгарской команды.
Ранее болгарские СМИ писали, что на матче «Дунав» — «Иртыш», который состоится 6 июля в Русе, ожидается аншлаг. Первая игра завершилась победой казахстанской команды со счетом 1:0.
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