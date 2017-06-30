Расстроенное трио

По минимуму



Сложно сказать, чего было больше на поле в Павлодаре — самоуверенности иртышан или настроенности на борьбу до финального свистка гостей из Русе. Забитый в дебюте поединка мяч сослужил, создается теперь впечатление, далеко не самую лучшую службу хозяевам поля. Если в первом тайме иртышане еще старались диктовать гостям с Балкан свою волю, то после перерыва гости окончательно поняли, что этот «Иртыш» при желании можно брать голыми руками. Благо еще, что все же не слишком они на этом сосредоточились.



По большому счету, эти 1:0 не в пользу «Иртыша» — он на благо «Дунава». Если болгары сумеют сыграть на своем поле так, как надо, и продолжат строго следовать указаниям Веселина Великова — их шансы на выход в следующий раунд будут выглядеть вполне реальными. Если же Димитар Димитров сумеет должным образом отреагировать на подобную выходку земляков, то можно ожидать в Русе весьма любопытного поединка.



Пока же непонятно, чья в итоге возьмет.



По максимуму



Как и ожидалось, в первом матче с «Атлантасом» лидеры группы атаки алматинцев соревновались лишь между собой — кто в итоге забьет больше мячей в чужие ворота. В результате получилось достаточно солидно. Литовцам не повезло, конечно, — на данный момент, когда их недавние лидеры в лице молодых россиян стремятся трудоустроиться в клубах со своей родины, дружине из Клайпеды вряд ли приходилось рассчитывать на что-то большее. Учитывая при этом, что приемлемый аналог того же Андрея Панюкова отыскать во всей Литве сейчас практически невозможно.



Понятно, что «Кайрат» и «Атлантас» сегодня — бойцы из очень разных весовых категорий. Точно так же ясно, что оставлять в дураках защиту других соперников столь же легко, как это удавалось в прошедшем поединке с литовцами, у Жерара Гоу получится не слишком скоро. И все же, как бы то ни было, игроки клайпедской дружины к воротам хозяев поля время от времени просачивались. И тот же Юрий Верещак время от времени атаковал их довольно опасно. А этот звоночек лишний раз напоминает всем нам о том, что в обороне алматинцев явно есть еще над чем работать.



В целом, — «Кайрат» уже выписал себе пропуск во второй раунд квалификации Лиги Европы. Однозначно. Ждем только констатации факта.



И да — трепещи, «Скендербеу».



Абы как



Сложно сказать, чем занимался на поле стадиона Широки Бриега «Ордабасы». Наверное, шымкентцы, как и чуть ранее павлодарцы, просто продемонстрировали всем реальный уровень клубного футбола нашего государства — того, что существует за пределами двух столиц. У боснийских хорватов было только одно преимущество перед гостями из далекого Казахстана — в родных трибунах и, связанным с этим, особенным настроем сыграть на глазах собственных болельщиков как можно лучше. И это балканцам удалось сполна. Даже по прошедшей игре было очевидно, что соперник нашим южанам попался более чем приемлемый, однако и он оказался шымкентцам не по зубам. Будем, конечно, ждать теперь ответного поединка и надеяться на внезапное преображение «Ордабасы», но факт остается фактом — такой футбол, как в Широки Бриеге, нам не нужен.



Выступили, в общем и целом, в Боснии и Герцеговине игроки шымкентской дружины против ветра.



Так и живем.