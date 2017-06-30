«Рейнджерс» и «Црвена Звезда» начали с побед 1-й квалификационный раунд ЛЕ

Встреча проходила на стадионе «Айброкс» и завершилась со счётом 1:0. Для шотландцев этот матч стал первым в Лиге Европы с 2011 года.

В другом матче раунда сербская «Црвена Звезда» на своём поле разгромила «Флориану» из Мальты со счётом 3:0.

«Интер» из Баку на выезде разгромил сербский клуб «Младост» (3:0), а другая азербайджанская команда «Зиря» дома обыграла «Дифферданж» из Люксембурга (2:0).

Эстонский «Нымме Калью» обыграл фарерский «Б-36 Торсхавн» (2:1), молдавская «Заря» победила боснийский клуб «Сараево» (2:1), а литовский «Тракай» оказался сильнее шотландского «Сент-Джонстона» (2:1).