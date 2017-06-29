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29 июня 2017, 23:30 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Ордабасы» потерпел поражение в первом матче квалификации Лиги Европы

Шымкентский «Ордабасы» проиграл боснийскому клубу «Широки Бриег» в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, которая состоялась в Боснии и Герцеговине, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Счет в матче был открыт на 37-й минуте с пенальти, а его автором стал Иван Крстанович. Он же в компенсированное время к первому тайму оформил дубль.

Ответная встреча между этими командами пройдет 6 июля в Алматы на Центральном стадионе.

Напомним, ранее павлодарский «Иртыш» одержал победу над болгарским «Дунавом» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 1:0, а алматинский «Кайрат» нанес разгромное поражение литовскому «Атлантасу» со счетом 6:0.

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