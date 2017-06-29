Солигорский «Шахтер» сыграл вничью с «Судувой» в стартовом матче квалификации футбольной Лиги Европы

Серебряные призеры белорусского чемпионата встретили в Солигорске упорное сопротивление со стороны литовской дружины. Хотя на протяжении всей встречи «Шахтер» играл первым номером, много атаковал, но успеха так и не добился — ничья 0:0.

Ответный матч состоится 6 июля в Мариямполе. Во втором раунде квалификации победитель этого противостояния сыграет с лучшей командой пары «Крузейдерс» (Белфаст, Северная Ирландия) — «Лиепая» (Латвия).

Обладатели бронзы белорусского первенства футболисты минского «Динамо» сегодня также провели стартовый поединок квалификации Лиги Европы, переиграв на своем поле фарерский «Рунавик» со счетом 2:1.

Владелец Кубка Беларуси брестское «Динамо» начнет турнирный путь с 2-го раунда, где его соперником будет победитель пары «Чихура» (Сачхере, Грузия) — «Альтах» (Австрия). Сегодня в Тбилиси их первая встреча завершилась победой австрийской команды 1:0.

К этому времени завершились еще 11 матчей:

«Ширак» (Гюмри, Армения) — «Горица» (Словения) — 0:2,

«Иртыш» (Павлодар, Казахстан) — «Дунав» (Русе, Болгария) — 1:0,

«Кайрат» (Алматы, Казахстан) — «Атлантас» (Клайпеда, Литва) — 6:0,

«Вентспилс» (Латвия) — «Валюр» (Рейкьявик, Исландия) — 0:0,

«Пюник» (Ереван, Армения) — «Слован» (Братислава, Словакия) — 1:4,

«Партизани» (Тирана, Албания) — «Ботев» (Пловдив, Болгария) — 1:3,

«Тренчин» (Словакия) — «Торпедо» (Кутаиси, Грузия) — 5:1,

«Левадия» (Таллин, Эстония) — «Корк Сити» (Ирландия) — 0:2,

«Вааса» (Финляндия) — «Олимпия» (Любляна, Словения) — 1:0,

«Динамо» (Батуми, Грузия) — «Ягеллония» (Белосток, Польша) — 0:1,

«Шкендия» (Тетово, Македония) — «Дачия» (Кишинев, Молдова) — 3:0.