Солигорский «Шахтер» сыграл вничью с «Судувой» в стартовом матче квалификации футбольной Лиги Европы
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» не смогли обыграть литовскую «Судуву» в домашнем матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Серебряные призеры белорусского чемпионата встретили в Солигорске упорное сопротивление со стороны литовской дружины. Хотя на протяжении всей встречи «Шахтер» играл первым номером, много атаковал, но успеха так и не добился — ничья 0:0.
Ответный матч состоится 6 июля в Мариямполе. Во втором раунде квалификации победитель этого противостояния сыграет с лучшей командой пары «Крузейдерс» (Белфаст, Северная Ирландия) — «Лиепая» (Латвия).
Обладатели бронзы белорусского первенства футболисты минского «Динамо» сегодня также провели стартовый поединок квалификации Лиги Европы, переиграв на своем поле фарерский «Рунавик» со счетом 2:1.
Владелец Кубка Беларуси брестское «Динамо» начнет турнирный путь с 2-го раунда, где его соперником будет победитель пары «Чихура» (Сачхере, Грузия) — «Альтах» (Австрия). Сегодня в Тбилиси их первая встреча завершилась победой австрийской команды 1:0.
К этому времени завершились еще 11 матчей:
«Ширак» (Гюмри, Армения) — «Горица» (Словения) — 0:2,
«Иртыш» (Павлодар, Казахстан) — «Дунав» (Русе, Болгария) — 1:0,
«Кайрат» (Алматы, Казахстан) — «Атлантас» (Клайпеда, Литва) — 6:0,
«Вентспилс» (Латвия) — «Валюр» (Рейкьявик, Исландия) — 0:0,
«Пюник» (Ереван, Армения) — «Слован» (Братислава, Словакия) — 1:4,
«Партизани» (Тирана, Албания) — «Ботев» (Пловдив, Болгария) — 1:3,
«Тренчин» (Словакия) — «Торпедо» (Кутаиси, Грузия) — 5:1,
«Левадия» (Таллин, Эстония) — «Корк Сити» (Ирландия) — 0:2,
«Вааса» (Финляндия) — «Олимпия» (Любляна, Словения) — 1:0,
«Динамо» (Батуми, Грузия) — «Ягеллония» (Белосток, Польша) — 0:1,
«Шкендия» (Тетово, Македония) — «Дачия» (Кишинев, Молдова) — 3:0.
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|Александр Алиев (Казахстан)
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