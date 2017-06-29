Аршавин оценил шансы «Кайрата» на выход в группу Лиги Европы после победы со счетом 6:0
Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал победу в первом матче квалификации Лиги Европы против литовского «Атлантаса», передает корреспондент Vesti.kz.
— Игра сложилась достаточно легко, ведь мы забили голы в нужное время. Во втором тайме играли уже не так серьезно. Дальше каждый брал игру на себя и хотел забить. Это не получалось. Хороший результат перед ответным матчем. Наш соперник — команда, созданная для того, чтобы обкатывать игроков и продавать их. Им было сложно рассчитывать на хороший результат с нами, — отметил Аршавин.
— Бороться за чемпионство (в чемпионате Казахстана) и попадание в группу Лиги Европы. Насколько это реально?
— Я думаю, для попадания в группу Лиги Европы нужно многое сделать и преодолеть. Трудно об этом говорить. В чемпионате мы находимся в нормальной позиции, что позволяет нам напрягать «Астану». Будем стараться делать все, зависящее от нас на поле.
Напомним, что в домашнем матче первого раунда квалификации Лиги Европы «Кайрат» со счетом 6:0 разгромил литовский «Атлантас». В составе команды дублями помимо Аршавина отметились Жерар Гоу и Иво Иличевич.
Ответный матч состоится 6 июля в Литве.
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