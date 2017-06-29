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29 июня 2017, 21:16 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Цхададзе: Счет надежный, но расслабляться ни в коем случае нельзя

Главный тренер алматинского «Кайрата» Кахабер Цхададзе на пресс-конференции поблагодарил своих футболистов за проявленную волю к победе во встрече с литовским «Атлантасом» в квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

— Само собой счет о себе говорит. Но все ребята сконцентрировано подошли к игре. Даже после первого тайма (4:0) они играли умно. Играли для болельщиков. Спасибо им и поклонникам нашей команды, нам сегодня удалось их порадовать. Счет надежный, но расслабляться ни в коем случае нельзя, — рассказал Цхададзе.

— Вопрос от азербайджанского журналиста. Как вам работа судейской бригады из Азербайджана? И хотите ли в дальнейшем встретиться с «Интером» из Баку?

— Не люблю говорить о работе судей. Но отработали они хорошо. Передайте большой привет Азербайджану. Я там работал. Что касается «Интера», то он останется у меня в душе, все же я эту команду тренировал. Единственное, там нет человека, приглашавшего меня. Надеюсь у него все будет хорошо. Вам спасибо, желаю азербайджанским командам успеха в еврокубках. Не знаю, может в третьем раунде встретимся с моей бывшей командой. Бог судья.

— Насколько серьезная травма у Жукова?

— Меня тоже этот вопрос волнует. Он сделал большой шаг вперед. Хороший парень, желающий многого достичь и он достигнет, если будет также работать. У него сильный ушиб. Надеемся, он быстро восстановится.

— Не считаете ли, что во втором тайме Иво Иличевич «пижонил» и мог получить вторую желтую карточку?

— Было бы хорошо, если бы получил. Но Иво — немецкая машина. Выходит на поле и работает. Вот такой менталитет должен быть и у наших молодых футболистов.

— В ответной игре дадите шанс сыграть молодым?

— Расслабляться не будем. Посмотрим. Но изменения, возможно, будут.

— Будут еще усиления в трансферное окно?

— Шелдона Бато взяли сейчас. Надеюсь, он скоро будет играть и нам поможет. Команда у нас хорошо укомлектована. Не думаю, что мы нуждаемся в новых футболистах. Главное, есть конкуренция. И немаловажно, чтобы не травмировались наши игроки. Очень хочется, чтобы быстрее восстановились Куантаев, Маркович и Лунин. Куантаеву надо было раньше делать операцию. Он лучший крайний защитник в стране.

— Что скажете по поводу слухов вокруг перехода Исламхана в «Зенит»?

— Могу только сказать, что он может играть в любой команде. Будет ли это «Зенит» или другая команда. Буду рад, если попадет в великий клуб. Но точно про «Зенит» ничего не знаю.

Отметим, что «Кайрат» одержал убедительную победу над «Атлантасом» в домашнем матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 6 июля в Литве. Победитель данного противостояния во втором отборочном этапе встретится с сильнейшим в паре «Скендербеу» — «Сан-Хулиа».

29.06.2017 17:45 1-й отборочный раунд Central Stadium
Кайрат 6:0 Атлантас
Первый тайм: 4:0
Голы
21′ Жерар Гоу  
26′ Андрей Аршавин  
30′ Иво Иличевич  
42′ Андрей Аршавин  
50′ Жерар Гоу  
73′ Иво Иличевич  
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Омар Пашаев (Азербайджан)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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