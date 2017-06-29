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29 июня 2017, 20:22 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Дубли Аршавина, Гоу и Иличевича помогли «Кайрату» разгромить «Атлантас» в матче Лиги Европы

Алматинский «Кайрат» нанес разгромное поражение литовскому «Атлантасу» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на Центральном стадионе Алматы, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

Подопечные Кахабера Цхададзе сделали весомую заявку на победу уже в первом тайме, забив в ворота соперника четыре безответных мяча.

Начало разгрому на 21-й минуте положил Жерар Гоу. Спустя пять минут Георгий Жуков заработал пенальти, который реализовал Андрей Аршавин, вышедший на матч с капитанской повязкой.

На 30-й минуте Жуков был вынужден покинуть поле, а заменивший его Иво Иличевич отличился уже спустя минуту. За три минуты до завершения первого тайма Аршавин уже с игры оформил дубль.

Второй тайм начался для гостей не самым лучшим образом. За фол на Иличевиче в ворота «Атлантаса» был назначен второй пенальти, который на этот раз вызвался бить Гоу и записал на свой счет дубль.

На 73-й минуте почин своих одноклубников поддержал Иличевич, забивший ударом из-за пределов штрафной шестой безответный мяч в ворота гостей. В оставшееся время счет на табло не изменился.

Ответная игра пройдет 6 июля в Литве. Победитель противостояния во втором отборочном раунде встретится с сильнейшим в паре «Скендербеу» — «Сан-Хулиа».

Ранее свой первый матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы провел другой казахстанский клуб «Иртыш». Павлодарцы дома с минимальным счетом переиграли болгарский «Дунав» — 1:0.

29.06.2017 17:45 1-й отборочный раунд Central Stadium
Кайрат 6:0 Атлантас
Первый тайм: 4:0
Голы
21′ Жерар Гоу  
26′ Андрей Аршавин  
30′ Иво Иличевич  
42′ Андрей Аршавин  
50′ Жерар Гоу  
73′ Иво Иличевич  
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Омар Пашаев (Азербайджан)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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