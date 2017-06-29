Дубли Аршавина, Гоу и Иличевича помогли «Кайрату» разгромить «Атлантас» в матче Лиги Европы
Алматинский «Кайрат» нанес разгромное поражение литовскому «Атлантасу» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая на Центральном стадионе Алматы, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.
Подопечные Кахабера Цхададзе сделали весомую заявку на победу уже в первом тайме, забив в ворота соперника четыре безответных мяча.
Начало разгрому на 21-й минуте положил Жерар Гоу. Спустя пять минут Георгий Жуков заработал пенальти, который реализовал Андрей Аршавин, вышедший на матч с капитанской повязкой.
На 30-й минуте Жуков был вынужден покинуть поле, а заменивший его Иво Иличевич отличился уже спустя минуту. За три минуты до завершения первого тайма Аршавин уже с игры оформил дубль.
Второй тайм начался для гостей не самым лучшим образом. За фол на Иличевиче в ворота «Атлантаса» был назначен второй пенальти, который на этот раз вызвался бить Гоу и записал на свой счет дубль.
На 73-й минуте почин своих одноклубников поддержал Иличевич, забивший ударом
Ответная игра пройдет 6 июля в Литве. Победитель противостояния во втором отборочном раунде встретится с сильнейшим в паре «Скендербеу» — «Сан-Хулиа».
Ранее свой первый матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы провел другой казахстанский клуб «Иртыш». Павлодарцы дома с минимальным счетом переиграли болгарский «Дунав» — 1:0.
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