Дубль Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Атлантас» в матче квалификации Лиги Европы
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» одержал крупную победу над литовским «Атлантасом» со счетом 6:0 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.
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Дублем отметился российский полузащитник Андрей Аршавин (26-я минута — с пенальти, 42-я), который появился на поле с капитанской повязкой и был заменен на 66-й минуте. Также забитыми мячами отметились Жерар Гоу (21, 50) и Иво Иличевич (30, 73).
Также в четверг словенская «Горица» обыграла «Ширак» из Армении — 2:0, а казахстанский «Иртыш» оказался сильнее клуба «Дунав Русе» из Болгарии — 1:0.
Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 6 июля.
Голы
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Статистика
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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Судьи
|Главный судья
|Омар Пашаев (Азербайджан)
Обозначения
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