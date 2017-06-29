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29 июня 2017, 20:19 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Дубль Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Атлантас» в матче квалификации Лиги Европы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» одержал крупную победу над литовским «Атлантасом» со счетом 6:0 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Дубль Аршавина помог Кайрату разгромить Атлантас в матче квалификации Лиги Европы - Фото Увеличить
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Дублем отметился российский полузащитник Андрей Аршавин (26-я минута — с пенальти, 42-я), который появился на поле с капитанской повязкой и был заменен на 66-й минуте. Также забитыми мячами отметились Жерар Гоу (21, 50) и Иво Иличевич (30, 73).

Также в четверг словенская «Горица» обыграла «Ширак» из Армении — 2:0, а казахстанский «Иртыш» оказался сильнее клуба «Дунав Русе» из Болгарии — 1:0.

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 6 июля.

29.06.2017 17:45 1-й отборочный раунд Central Stadium
Кайрат 6:0 Атлантас
Первый тайм: 4:0
Голы
21′ Жерар Гоу  
26′ Андрей Аршавин  
30′ Иво Иличевич  
42′ Андрей Аршавин  
50′ Жерар Гоу  
73′ Иво Иличевич  
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Омар Пашаев (Азербайджан)
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