«Иртыш» стартовал с победы в Лиге Европы

Встреча команд, прошедшая в Павлодаре, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Подопечные Димитара Димитрова открыли счет уже на пятой минуте игры. Новичок «Иртыша» Игорь Бугаев, получив пас через центр, оказался один на один с голкипером и уверенно переиграл того.

После этого отличиться могла как одна, так и другая команда, но до финального свистка счет на табло так и не изменился.

Ответная встреча команд состоится 6 июля в Болгарии.