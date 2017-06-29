«Иртыш» стартовал с победы в Лиге Европы
Павлодарский «Иртыш» одержал победу над болгарским «Дунавом» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая в Павлодаре, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Подопечные Димитара Димитрова открыли счет уже на пятой минуте игры. Новичок «Иртыша» Игорь Бугаев, получив пас через центр, оказался один на один с голкипером и уверенно переиграл того.
После этого отличиться могла как одна, так и другая команда, но до финального свистка счет на табло так и не изменился.
Ответная встреча команд состоится 6 июля в Болгарии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter