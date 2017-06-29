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29 июня 2017, 19:19 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Иртыш» стартовал с победы в Лиге Европы

Павлодарский «Иртыш» одержал победу над болгарским «Дунавом» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Павлодаре, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Подопечные Димитара Димитрова открыли счет уже на пятой минуте игры. Новичок «Иртыша» Игорь Бугаев, получив пас через центр, оказался один на один с голкипером и уверенно переиграл того.

После этого отличиться могла как одна, так и другая команда, но до финального свистка счет на табло так и не изменился.

Ответная встреча команд состоится 6 июля в Болгарии.

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