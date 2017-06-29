Белорусские футбольные клубы открывают новый сезон еврокубков

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Минчане на поле столичного стадиона «Трактор» примут футболистов клуба «Рунавик» с Фарерских островов. Эту игру будет судить бригада украинских арбитров во главе с Александром Дердо. Встреча начнется в 18.30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

В 19.00 на поле солигорского стадиона «Строитель» выйдут футболисты местного «Шахтера» и литовской «Судувы» из Мариямполе. Этот матч рассудят рефери из Казахстана во главе с Александром Алиевым. Репортаж из Солигорска выйдет в эфир в 23.00 на «Беларусь 5».

Ответные встречи «Динамо» и «Шахтер» проведут 6 июля на полях соперников. Еще один белорусский представитель в этом турнире — брестское «Динамо» стартует с 2-го раунда квалификации, где его соперником будет победитель пары «Чихура» (Грузия) — «Рейндорф» (Австрия). Эти команды сегодня встретятся в Тбилиси, а 6 июля сыграют в Альтахе.

В главном континентальном клубном турнире Лиге чемпионов борисовский БАТЭ начнет выступление с 2-го раунда круга встречами с победителем матчей между армянским «Алашкертом» и «Санта-Коломой» из Андорры. В первой из них в Ереване чемпион Армении одержал минимальную викторию — 1:0, 4 июля соперники сыграют на поле андоррского клуба.