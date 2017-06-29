Соперник «Иртыша» по Лиге Европы потратил 15 часов и два авиарейса на дорогу до Павлодара

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Сначала «Дунав» на автобусе добрался из Русе до Стамбула, преодолев 565 километров. Из столицы Турции болгарский клуб вылетел в Астану, где пересел на рейс до Павлодара и прибыл на место проведение игры за сутки до стартового свистка.

Матч «Иртыш» — «Дунав» пройдет сегодня, 29 июня, и начнется в 20:00 по астанинскому времени. В прямом эфире игру покажет ПФЛК-ТВ. Явным фаворитом этой встречи букмекеры называют «Иртыш».

Сегодня стартовый матч в Лиге Европы проведет и «Кайрат», который в 20:45 по времени Астаны примет литовский «Атлантас». А вот «Ордабасы» первую игру проведет в гостях — в ночь с 29 на 30 июня шымкентцы встретятся с боснийским «Широки Бриегом».

Ответные встречи казахстанских клубов в Лиге Европы запланированы на 6 июля.

Что нужно знать о соперниках «Кайрата», «Ордабасы» и «Иртыша» в Лиге Европы.