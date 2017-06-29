Футбольная Лига Европы стартует 50 матчами квалификационного раунда
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Матчи первого квалификационного раунда футбольной Лиги Европы пройдут в среду. С первой стадии в борьбу вступают 100 команд из 40 стран, представители России начнут выступление с третьего раунда в конце июля.
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В четверг на старт второго по значимости футбольного еврокубкового турнира выйдут команды из стран, занимающих в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) места с 16-е по 55-е. Некоторые страны представляют обладатели национального кубка, однако большей частью в первом раунде выступят команды, занявшие в своих чемпионатах
В четверг первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы проведет
Матчи первого раунда пройдут 29 июня и 6 июля, второй раунд Лиги Европы будет сыгран 13 и 20 июля — на этой стадии в борьбу вступят еще 20 команд. В третьем квалификационном раунде начнут выступление третья и четвертая команда России по итогам прошлого сезона — «Зенит» и «Краснодар». Начиная с этой стадии в Лиге Европы стартуют клубы из всех
«Зенит» и «Краснодар» начинают 27 июля
«Зениту» и «Краснодару» необходимо преодолеть два раунда, чтобы пробиться в групповую стадию. Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 14 июля, матчи состоятся 27 июля и 3 августа. 17 и 24 августа состоятся матчи раунда
В групповой стадии Лиги Европы выступит обладатель Кубка России московский «Локомотив». С основного турнира стартуют также испанские «Вильярреал» и «Реал Сосьедад», немецкие «Кельн» и «Герта», английский «Арсенал», итальянские «Аталанта» и «Лацио», португальская «Витория» из Гимарайнша, французский «Лион».
Финал Лиги Европы сезона-2017/18 запланирован на 16 мая 2018 года в Лионе. В прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал английский клуб «Манчестер Юнайтед».
Во вторник стартовал главный еврокубковый турнир — Лига чемпионов, где с третьего раунда начнет выступление ЦСКА, а с групповой стадии — московский «Спартак».
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