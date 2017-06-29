Футбольная Лига Европы стартует 50 матчами квалификационного раунда

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В четверг на старт второго по значимости футбольного еврокубкового турнира выйдут команды из стран, занимающих в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) места с 16-е по 55-е. Некоторые страны представляют обладатели национального кубка, однако большей частью в первом раунде выступят команды, занявшие в своих чемпионатах вторые-четвертые места. Среди начинающих еврокубковый сезон — белорусские «Шахтер» (Солигорск) и «Динамо» (Минск), израильский «Маккаби» из Тель-Авива, «Рейнджерс» из Шотландии, азербайджанские «Интер» (Баку) и «Зира», сербская «Црвена Звезда», молдавские «Дачия», «Милсами» и «Заря», грузинские «Торпедо» (Кутаиси), «Чихура» и «Динамо» (Батуми), армянские «Ширак», «Гандзасар» и «Пюник», а также косовская «Приштина». Клуб из Косова проведет первый матч в Лиге Европы, лучший клуб страны «Трепча-95» во вторник дебютировал в Лиге чемпионов, проиграв фарерскому «Викингуру» со счетом 1:2.

В четверг первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы проведет вице-чемпион Казахстана «Кайрат» из Алма-Аты, клуб примет литовский «Атлантас». Одним из лидеров «Кайрата», которым руководит грузинский специалист Кахабер Цхададзе, является 36-летний Андрей Аршавин. В Лиге Европы также возьмут старт два других казахстанских клуба — павлодарский «Иртыш» и «Ордабасы» из Шимкента.

Матчи первого раунда пройдут 29 июня и 6 июля, второй раунд Лиги Европы будет сыгран 13 и 20 июля — на этой стадии в борьбу вступят еще 20 команд. В третьем квалификационном раунде начнут выступление третья и четвертая команда России по итогам прошлого сезона — «Зенит» и «Краснодар». Начиная с этой стадии в Лиге Европы стартуют клубы из всех стран-членов УЕФА, включая испанский «Атлетик» из Бильбао, английский «Эвертон», немецкий «Фрайбург» и итальянский «Милан».

«Зенит» и «Краснодар» начинают 27 июля

«Зениту» и «Краснодару» необходимо преодолеть два раунда, чтобы пробиться в групповую стадию. Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 14 июля, матчи состоятся 27 июля и 3 августа. 17 и 24 августа состоятся матчи раунда плей-офф за выход в групповую стадию (жеребьевка пройдет 4 августа), групповой раунд начнется 14 сентября, жеребьевка запланирована на 25 августа, она пройдет в Монако.

В групповой стадии Лиги Европы выступит обладатель Кубка России московский «Локомотив». С основного турнира стартуют также испанские «Вильярреал» и «Реал Сосьедад», немецкие «Кельн» и «Герта», английский «Арсенал», итальянские «Аталанта» и «Лацио», португальская «Витория» из Гимарайнша, французский «Лион».

Финал Лиги Европы сезона-2017/18 запланирован на 16 мая 2018 года в Лионе. В прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал английский клуб «Манчестер Юнайтед».

Во вторник стартовал главный еврокубковый турнир — Лига чемпионов, где с третьего раунда начнет выступление ЦСКА, а с групповой стадии — московский «Спартак».