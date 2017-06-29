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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30222963/
29 июня 2017, 0:05 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Линфилд» победил «Ла Фьориту» в первом матче первого раунда квалификации ЛЧ

Североирландский «Линфилд» победил «Ла Фьориту» из Сан-Марино в первом матче первого раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов.

<span class=error>Североирландский</span> Линфилд победил Ла <span class=error>Фьориту</span> из <nobr>Сан-Марино</nobr> в первом матче первого раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Белфасте, завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 89-й минуте забил Джордан Стюарт. На 64-й минуте полузащитник «Линфилда» Арон Бернс не реализовал пенальти.

Ответный матч состоится 4 июля в Сан-Марино.

28.06.2017 21:45 1-й отборочный раунд Windsor Park
Линфилд 1:0 Ла Фиорита
Первый тайм: 0:0
Голы
89′ 53977  
Нереализованные пенальти
64′ 38073  
Составы
Арон Бернс  
Джордан Стюарт  
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Дуйе Струкан (Хорватия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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