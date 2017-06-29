«Линфилд» победил «Ла Фьориту» в первом матче первого раунда квалификации ЛЧ
Североирландский «Линфилд» победил «Ла Фьориту» из
Сан-Марино в первом матче первого раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов.
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Встреча, прошедшая в среду в Белфасте, завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 89-й минуте забил Джордан Стюарт. На 64-й минуте полузащитник «Линфилда» Арон Бернс не реализовал пенальти.
Ответный матч состоится 4 июля в
|28.06.2017 21:45
|1-й отборочный раунд
|Windsor Park
|Линфилд
|1:0
|Ла Фиорита
|Первый тайм: 0:0
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
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|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Дуйе Струкан (Хорватия)
Обозначения
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