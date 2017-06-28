Три оттенка надежды

Самая непростая, могло бы показаться, задача стоит на стадии стартовых поединков первого квалификационного раунда соревнования перед «Ордабасы» — ведь шымкентцы встречаются со своими соперниками на их территории. Однако осознание того, что впереди их ждет еще домашнее ответное противостояние, в ходе которого многое можно будет исправить, думается, позволит нашим южанам чувствовать себя в Боснии и Герцеговине достаточно раскрепощенно. На самом деле, сыграть достойно на Балканах футболистам «Ордабасы» вполне по силам. Ни для кого, кажется, не секрет, что шымкентцы — дружина боевая, которую отпор оппонента лишь только раззадоривает. Самое главное здесь — чтоб задор этот самый ограничивался все-таки рамками футбольных правил… Не приходится сомневаться, что боснийские хорваты вполне отдают себе отчет в том, что им необходимо добиваться на своем поле весомого задела перед ответным поединком в Казахстане, потому что там уже шансов наиграть на положительный для себя результат у «широких» будет не слишком много. И да — тот факт, что этот матч станет для «Широки Бриега» первым официальным в этом сезоне, конечно, является значимым бонусом для казахстанской команды. Который она должна использовать с максимальной пользой для себя.



Литовцы, в отличие от боснийцев, свой национальный чемпионат проводят по схеме «весна — осень», так что здесь преимущества у «Кайрата» не наблюдается. Однако необходимо знать, что в данный момент «Атлантас», после ухода своего прежнего главного тренера Константина Сарсания в питерский «Зенит», находится в процессе серьезной перестройки своей команды. Против алматинцев будет играть уже не совсем та дружина, что защищала цвета клуба из Клайпеды в первой половине продолжающегося футбольного сезона. Местами даже — совсем не та. И это создает для Кахабера Цхададзе и его подопечных определенные сложности. Впрочем, — совсем даже не непреодолимые. Если алматинцы сыграют в свой футбол — этот соперник им более чем по зубам. Проходить таких оппонентов команда уровня «Кайрата» не должна даже — просто обязана. На самом деле, весовые категории сходящихся в прямоугольнике алматинского «Центрального» бойцов слишком различны — и перевес здесь явно в пользу хозяев.



Интересно будет понаблюдать за дуэлью двух представителей болгарской тренерской школы в Павлодаре. «Дунав» из себя фаворита этого двухматчевого противостояния явно не корчит — и правильно делает. Если рассматривать ситуацию в целом, то «Иртыш» выглядит сильнее. Но! Происходящие в составе павлодарцев сейчас перемены не настораживать не могут. Болгары вполне сохранили свой костяк — это весьма отмобилизованный и сыгранный коллектив, который и силен как раз таки своей командной игрой. Об иртышанах того же на данном этапе сказать никак нельзя. Брать свое павлодарцам необходимо за счет преимущества в индивидуальной квалификации собранных в их составе исполнителей — на этом, пожалуй, сыграть можно. Что же касается мотивации, то здесь хозяевам поля сложно будет поспорить с визитерами из Русе — те великолепно понимают, что еврокубки для них являются слегка приоткрытой дверью в стабильные клубы с хорошими деньгами. Которые «Дунав» даже ведущим своим игрокам платить никак пока не в состоянии. Квалификация в Лигу Европы для футболистов болгарской дружины — сродни пролившемуся внезапно золотому дождю. И теперь русенцам необходимо скрупулезно и методично использовать эту счастливую для их карьеры возможность по максимуму.



В целом, в двух словах — наши сильнее. Во всех трех парах. Просто казахстанским командам нужно качественно использовать имеющиеся у них преимущества перед соперниками. На что все мы очень сейчас надеемся.