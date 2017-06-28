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28 июня 2017, 19:46 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

15 россиян вошли в комитеты и комиссии УЕФА

РФС на своем официальном сайте сообщил, что в составы комитетов и комиссий УЕФА до 2019 года войдут 15 россиян.

<span class=error>РФС</span> на своем официальном сайте сообщил что в составы комитетов и комиссий <span class=error>УЕФА</span> до 2019 года войдут 15 россиян. Увеличить
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Они приступят к своим обязанностям с 1 июля.

Так, генеральный директор (генеральный секретарь) Российского футбольного союза Александр Алаев возглавил комитет по мини-футболу и пляжному футболу, а вице-президент РФС Сергей Прядкин продолжит работу в качестве первого заместителя комитета УЕФА по статусу и трансферу игроков, по агентам и матч-агентам.

Отметим, что впервые к работе в международных органах привлечены вице-президент РФС Сергей Анохин, заместитель генерального секретаря организации Александр Зорков и член исполкома Денис Соловьев.

Полный список представителей России в Комитетах и Комиссиях УЕФА

Вячеслав Колосков — почетный член УЕФА.
Сергей Прядкин — член Арбитражной палаты Стратегического Совета по профессиональному футболу, назначенный Ассоциацией европейских профессиональных футбольных лиг, первый заместитель комитета по статусу и трансферу игроков, по агентам и матч-агентам.
Александр Алаев — Председатель комитета по мини-футболу и пляжному футболу.
Алексей Сорокин — член комитета национальных ассоциаций.
Екатерина Федышина — член комитета по fair play и социальной ответственности.
Александр Зорков — член административной экспертной комиссии.
Евгений Гинер — член арбитражной палаты Стратегического Совета по профессиональному футболу, назначенный Ассоциацией Европейских Клубов.
Сергей Анохин — Член комитета по развитию и техническому содействию.
Николай Левников — член судейского комитета.
Константин Сонин — член следственной палаты Органа УЕФА по финансовому контролю клубов.
Роман Бабаев — член комитета по клубному лицензированию.
Алексей Смертин — член комитета по вопросам футбола.
Наиль Измайлов — член экспертной комиссии по строительству и управлению стадионами.
Леонид Калошин — член экспертной комиссии по судейской конвенции.
Денис Соловьев — член консультативного комитета по вопросам маркетинга.
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