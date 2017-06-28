15 россиян вошли в комитеты и комиссии УЕФА

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Они приступят к своим обязанностям с 1 июля.

Так, генеральный директор (генеральный секретарь) Российского футбольного союза Александр Алаев возглавил комитет по мини-футболу и пляжному футболу, а вице-президент РФС Сергей Прядкин продолжит работу в качестве первого заместителя комитета УЕФА по статусу и трансферу игроков, по агентам и матч-агентам.

Отметим, что впервые к работе в международных органах привлечены вице-президент РФС Сергей Анохин, заместитель генерального секретаря организации Александр Зорков и член исполкома Денис Соловьев.

Полный список представителей России в Комитетах и Комиссиях УЕФА