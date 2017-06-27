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27 июня 2017, 23:29 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Клуб из Косово дебютировал в Лиге чемпионов

Состоялся первый матч клуба из Косово в Лиге чемпионов.

Состоялся первый матч клуба из <span class=error>Косово</span> в Лиге чемпионов. Увеличить
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Чемпион республики «Трепча» проиграл в первом раунде отборочного турнира «Викингуру» из Фарер — 1:2.

В другом поединке «Таллин» уступил мальтийскому «Хиберниансу» — 0:2. В составе эстонского клуба на поле выходили российские футболисты Кирилл Нестеров, Евгений Харин и Сергей Тумасян, а также экс-форвард «Торпедо», «Луча-Энергии» и «Химок» Владимир Воскобойников.

Еще в одном поединке «Европа» из Гибралтара на выезде победила валлийский ТНС.

Ответные поединки первого раунда состоятся 4 апреля.

27.06.2017 21:00 1-й отборочный раунд Torsvollur
Викингур Л 2:1 Трепча
Первый тайм: 1:1
Голы
17′ 53971  
73′ 45198  
  53972 39′
Составы
Гуннар Ватнхамар  
Адешина Лавал  
  Фитон Хайдари
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Юрий Фришер (Эстония)
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