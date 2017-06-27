Клуб из Косово дебютировал в Лиге чемпионов

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Чемпион республики «Трепча» проиграл в первом раунде отборочного турнира «Викингуру» из Фарер — 1:2.

В другом поединке «Таллин» уступил мальтийскому «Хиберниансу» — 0:2. В составе эстонского клуба на поле выходили российские футболисты Кирилл Нестеров, Евгений Харин и Сергей Тумасян, а также экс-форвард «Торпедо», «Луча-Энергии» и «Химок» Владимир Воскобойников.

Еще в одном поединке «Европа» из Гибралтара на выезде победила валлийский ТНС.

Ответные поединки первого раунда состоятся 4 апреля.