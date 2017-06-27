Клуб из Косово дебютировал в Лиге чемпионов
Состоялся первый матч клуба из Косово в Лиге чемпионов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпион республики «Трепча» проиграл в первом раунде отборочного турнира «Викингуру» из Фарер — 1:2.
В другом поединке «Таллин» уступил мальтийскому «Хиберниансу» — 0:2. В составе эстонского клуба на поле выходили российские футболисты Кирилл Нестеров, Евгений Харин и Сергей Тумасян, а также
Еще в одном поединке «Европа» из Гибралтара на выезде победила валлийский ТНС.
Ответные поединки первого раунда состоятся 4 апреля.
|27.06.2017 21:00
|1-й отборочный раунд
|Torsvollur
|Викингур Л
|2:1
|Трепча
|Первый тайм: 1:1
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Юрий Фришер (Эстония)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter