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27 июня 2017, 21:24 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Футболист «Широки Бриег» назвал план на игру с «Ордабасы»

Нападающий боснийского «Широки Бриег» Лука Менало рассказал в интервью Bhfudbal.ba о матче с «Ордабасы» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

Нападающий боснийского Широки <span class=error>Бриег</span> Лука <span class=error>Менало</span> рассказал в интервью Bhfudbal.ba о матче с <span class=error>Ордабасы</span> в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Первый матч мы играем дома, поэтому должны не только победить, но и при этом не пропустить. Мы проделали большую работу в плане подготовки, тренер дал нам много информации по «Ордабасы». Мы уважаем нашего соперника, но не боимся его. Особенно на «Пецаре» [домашний стадион «Широки Бриег"], — сказал Менало.

Первый матч состоится 29 июня в Широки Бриег. Букмекерская контора 1XBET не видит явного фаворита в этой игре: победа «Широки Бриег» — 2.59, ничья — 3.32, победа «Ордабасы» — 2.845.

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