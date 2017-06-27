Футболист «Широки Бриег» назвал план на игру с «Ордабасы»

— Первый матч мы играем дома, поэтому должны не только победить, но и при этом не пропустить. Мы проделали большую работу в плане подготовки, тренер дал нам много информации по «Ордабасы». Мы уважаем нашего соперника, но не боимся его. Особенно на «Пецаре» [домашний стадион «Широки Бриег"], — сказал Менало.



Первый матч состоится 29 июня в Широки Бриег. Букмекерская контора 1XBET не видит явного фаворита в этой игре: победа «Широки Бриег» — 2.59, ничья — 3.32, победа «Ордабасы» — 2.845.