Армянский «Алашкерт» обыграл андоррскую «Санта-Колому» в стартовом матче квалификации Лиги чемпионов
Матч первого квалификационного раунда квалификации Лиги чемпионов между чемпионом Армении «Алашкертом» и чемпионом Андорры ФК «Санта-Колома» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 1:0 в пользу «Алашкерта».
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Единственный мяч на 39-й минуте забил Урош Ненадович. Ответный матч состоится 4 июля в Андорре.
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