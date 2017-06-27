Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30209819/
27 июня 2017, 21:09 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Армянский «Алашкерт» обыграл андоррскую «Санта-Колому» в стартовом матче квалификации Лиги чемпионов

Матч первого квалификационного раунда квалификации Лиги чемпионов между чемпионом Армении «Алашкертом» и чемпионом Андорры ФК «Санта-Колома» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 1:0 в пользу «Алашкерта».

Матч первого квалификационного раунда квалификации Лиги чемпионов между чемпионом Армении Алашкертом и чемпионом Андорры ФК Санта-<span class=error>Колома</span> завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 1:0 в пользу Алашкерта. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Единственный мяч на 39-й минуте забил Урош Ненадович. Ответный матч состоится 4 июля в Андорре.

Алашкерт
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Очередной сезон футбольной Лиги чемпионов открывают матчи квалификации

Очередной сезон футбольной Лиги чемпионов открывают матчи квалификации

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Первые матчи 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник. Очередной сезон главного еврокубкового турнира будет открыт на Фарерских островах и Мальте, а также в Армении и Уэльсе.
Еще 7 новостей  Все новости
26 июня

«Уничтожил звезду России». Американцы – о поражении Федора Емельяненко

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

Футбол в России – это похороны. Что пишут в Германии о Кубке конфедераций