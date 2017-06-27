Армянский «Алашкерт» обыграл андоррскую «Санта-Колому» в стартовом матче квалификации Лиги чемпионов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Первые матчи 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник. Очередной сезон главного еврокубкового турнира будет открыт на Фарерских островах и Мальте, а также в Армении и Уэльсе.