«Кайрат» дозаявил Исламхана на Лигу Европы

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«Кайрат» уже 29 июня примет в Алматы литовский «Атлантас» в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 6 июля в Литве.

Интересно, что изначально в заявке «Кайрата» на Лигу Европы, опубликованной на официальном сайте УЕФА, Исламхан отсутствовал. Как объяснили в клубе, это вызвано дисквалификацией футболиста в прошлогоднем матче с «Маккаби» из Тель-Авива. Отмечалось, что Исламхан был дисквалифицирован на две игры, а дозаявить футболиста можно только между раундами. Из-за чего он будет вынужден пропустить оба матча с литовским «Атлантасом».

Теперь же Исламхан появился в заявке алматинского клуба.