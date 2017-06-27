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27 июня 2017, 20:17 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Кайрат» дозаявил Исламхана на Лигу Европы

Капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан дозаявлен алматинской командой на участие в Лиге Европы сезона-2017/18, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Кайрат» уже 29 июня примет в Алматы литовский «Атлантас» в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 6 июля в Литве.

Интересно, что изначально в заявке «Кайрата» на Лигу Европы, опубликованной на официальном сайте УЕФА, Исламхан отсутствовал. Как объяснили в клубе, это вызвано дисквалификацией футболиста в прошлогоднем матче с «Маккаби» из Тель-Авива. Отмечалось, что Исламхан был дисквалифицирован на две игры, а дозаявить футболиста можно только между раундами. Из-за чего он будет вынужден пропустить оба матча с литовским «Атлантасом».

Теперь же Исламхан появился в заявке алматинского клуба.

Напомним, Исламхан в прошлом розыгрыше Лиги Европы пропустил один матч согласно регламенту. 14 июля 2016 года он получил красную карточку в домашней игре с израильским «Маккаби» из Хайфы (1:1) в рамках второго раунда квалификации, из-за чего был вынужден пропустить ответную игру команд.

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