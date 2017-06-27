ПФЛК-ТВ покажет в прямом эфире матч Лиги Европы «Иртыш — «Дунав»
В связи с отсутствием прямой трансляции матча квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА «Иртыш"-«Дунав» на казахстанских телеканалах Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) приняла решение организовать прямой эфир встречи в рамках проекта
ПФЛК-ТВ.
Также ПФЛК достигла договоренности об обмене телевизионными сигналами с болгарской стороной. Это означает, что казахстанские любители футбола увидят оба матча павлодарцев с болгарским клубом на
Начало прямой трансляции первого матча — 19:50 по времени Астаны, 29 июня, в четверг.
Вторая игра состоится в Болгарии, 6 июля, начало прямого эфира в 22:50 по времени Астаны.
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