Также ПФЛК достигла договоренности об обмене телевизионными сигналами с болгарской стороной. Это означает, что казахстанские любители футбола увидят оба матча павлодарцев с болгарским клубом на ПФЛК-ТВ.



Начало прямой трансляции первого матча — 19:50 по времени Астаны, 29 июня, в четверг.



Вторая игра состоится в Болгарии, 6 июля, начало прямого эфира в 22:50 по времени Астаны.