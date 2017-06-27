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27 июня 2017, 14:18 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Левников, Вилков и Матюнин делегированы для обслуживания матчей Лиги Европы

Три бригады российских арбитров были делегированы для обслуживания матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Три бригады российских арбитров были делегированы для обслуживания матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы. Увеличить
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Матч между «Железничаром» и «Зетой» доверено обслуживать Кириллу Левникову. Ассистенты рефери — Вячеслав Семёнов, Рашид Абусуев. Четвёртый арбитр — Владимир Москалёв.

На встрече «Ширак» — «Горица» будет работать бригада Михаила Вилкова. Ассистенты рефери — Дмитрий Чельцов, Алексей Воронцов. Четвёртый арбитр — Владимир Сельдяков.

Стартовый свисток в матче «Младость Лучани» — «Интер» Баку даст Алексей Матюнин. Ассистенты рефери — Антон Кобзев, Алексей Лунёв. Четвёртый арбитр — Евгений Турбин.

Все матчи состоится 29 июня.

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