Левников, Вилков и Матюнин делегированы для обслуживания матчей Лиги Европы
Три бригады российских арбитров были делегированы для обслуживания матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы.
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Матч между «Железничаром» и «Зетой» доверено обслуживать Кириллу Левникову. Ассистенты рефери — Вячеслав Семёнов, Рашид Абусуев. Четвёртый арбитр — Владимир Москалёв.
На встрече «Ширак» — «Горица» будет работать бригада Михаила Вилкова. Ассистенты рефери — Дмитрий Чельцов, Алексей Воронцов. Четвёртый арбитр — Владимир Сельдяков.
Стартовый свисток в матче «Младость Лучани» — «Интер» Баку даст Алексей Матюнин. Ассистенты рефери — Антон Кобзев, Алексей Лунёв. Четвёртый арбитр — Евгений Турбин.
Все матчи состоится 29 июня.
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